Народный депутат Светличная помогла военным получить важное оборудование от международных партнеров из США.





О том, какую именно технику получили военные, Сергей Мельник не сообщил, однако как стало известно изданию Вечерний Харьков, она будет непосредственно помогать ВСУ в обороне региона.



Как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник на своей странице в Facebook , благодаря народному депутату Украины Юлии Светличной военнослужащие, которые сегодня защищают Харьковскую область от врага, получили важное военное оборудование от международных партнеров – фонда “SAVE OUR ALLIES” из США.О том, какую именно технику получили военные, Сергей Мельник не сообщил, однако как стало известно изданию Вечерний Харьков, она будет непосредственно помогать ВСУ в обороне региона.