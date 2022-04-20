Из-за обострения диабета второго типа Светлане необходим кардиостимулятор.

В редакцию Вечернего Харькова поступила информация о жительнице Салтовки Ковалевой Светлане Федоровне, у которой из-за войны и постоянных обстреловгорода обострился диабет второго типа и отказывает сердце. По словам дочери Светланы, которая сегодня осталась без работы, женщине срочно нужен кардиостимулятор двухкамерный, стоимость которого составляет 50000 гривен.В семье также сообщили, что с просьбой помочь в покупке стимулятора в Инстуте общей и неотложной медицины обращались к главе облздрава Михаилу Хаустову, однако на данный момент просьба остается без ответа.Для того, чтоб помочь Светлане, читатели могут перевести средства на номер карты: 5457082228725102Получатель: Гальцева Наталия Викторовна.