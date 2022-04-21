Стало известно, где в Харькове можно получить гуманитарную помощь.Как стало известно изданию "Вечерний Харьков", 21 апреля жители города смогут получить гуманитарную помощь по следующим адресам:
«Укрпочта» Время работы: 9:00-15:00
- №40, ул. Беркосовая, 26;
- №98, ул. Холодногорская, 7;
- №177, просп. Славы, 5;
- №64, ул. Болбочана, 3;
- №93, ул. Болбочана, 46;
- №157, ул. Академика Богомольца, 5А;
- №39, ул. Доватора, 17.
- №119, просп. Победы, 70;
- №137, ул. Ахсарова, 21;
- №51, ул. Бакулина, 14;
- №34, ул. Рождественская, 14;
- №11, просп. Гагарина, 41/2;
- №99, просп. Гагарина, 176;
- №85, просп. Московский, 232А;
- №44, просп. Льва Ландау, 46;
- №138, проезд Стадионный, 13;
- №117, просп. Индустриальный, 24/31;
- №113, ул. Луи Пастера, 318;
- №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24.