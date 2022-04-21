Стало известно, где в Харькове можно получить гуманитарную помощь.

Как стало известно изданию "Вечерний Харьков", 21 апреля жители города смогут получить гуманитарную помощь по следующим адресам:

«Укрпочта» Время работы: 9:00-15:00
  • №40, ул. Беркосовая, 26;
  • №98, ул. Холодногорская, 7;
  • №177, просп. Славы, 5;
  • №64, ул. Болбочана, 3;
  • №93, ул. Болбочана, 46;
  • №157, ул. Академика Богомольца, 5А;
  • №39, ул. Доватора, 17.
«Новая почта» Время работы: 8:00-13:00
  • №119, просп. Победы, 70;
  • №137, ул. Ахсарова, 21;
  • №51, ул. Бакулина, 14;
  • №34, ул. Рождественская, 14;
  • №11, просп. Гагарина, 41/2;
  • №99, просп. Гагарина, 176;
  • №85, просп. Московский, 232А;
  • №44, просп. Льва Ландау, 46;
  • №138, проезд Стадионный, 13;
  • №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  • №113, ул. Луи Пастера, 318;
  • №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24.

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