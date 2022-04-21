Стало известно, где в Харькове можно получить гуманитарную помощь.

№40, ул. Беркосовая, 26;

№98, ул. Холодногорская, 7;

№177, просп. Славы, 5;

№64, ул. Болбочана, 3;

№93, ул. Болбочана, 46;

№157, ул. Академика Богомольца, 5А;

№39, ул. Доватора, 17.

№119, просп. Победы, 70;

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№34, ул. Рождественская, 14;

№11, просп. Гагарина, 41/2;

№99, просп. Гагарина, 176;

№85, просп. Московский, 232А;

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проезд Стадионный, 13;

№117, просп. Индустриальный, 24/31;

№113, ул. Луи Пастера, 318;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24.

Как стало известно изданию "Вечерний Харьков", 21 апреля жители города смогут получить гуманитарную помощь по следующим адресам: