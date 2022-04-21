В Харькове полицейские задержали группу лиц, которые в условиях военного положения украли оргтехнику из банка.

Как сообщили в полиции, 14 апреля правоохранители получили сообщение о том, что в одном из харьковских банков злоумышленники разбили стекло, проникли в помещение и украли оргтехнику.Сотрудники сектора криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения. Ими оказались трое жителей Харькова 1992, 1994 и 1997 годов рождения.Мужчинам сообщили о подозрении в совершении кражи и избрали им меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 8 лет лишения свободы.