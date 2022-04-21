Бригады КП «Харьковские тепловые сети» устраняют повреждения на трубопроводах и восстанавливают горячее водоснабжение во всех районах.

Согласно официальной информации, вчера рабочие заменили участок трубопровода по ул. Северина Потоцкого, устранили дефекты на трубопроводе централизованного отопления по ул. Чигирина и дефекты на ул. Данилевского, а также засыпали щебнем участок по ул. Генерала Момота.Кроме того, рабочие установили новые задвижки на одном из центральных тепловых пунктов, заменили дефектные отводы горячего водоснабжения ЦТП и выполнили многие другие восстановительные работы во всех районах Харькова.