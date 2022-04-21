Депутату Липецкого сельского совета Вадиму Кудикову сообщили о подозрении в государственной измене.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Вадим Кудиков еще в начале полномасштабной вооруженной агрессии РФ предал Украину, пошел на сотрудничество с оккупантами и занял должность так называемого «главы администрации Липцев». На этой «должности» Кудиков предоставлял оккупантам доступ к административным зданиям Липцев и Глубокого, рассказывал войскам захватчиков о путях передвижения по территориям и сдавал местных жителей, которые участвовали в АТО/ООС.За совершение государственной измены Вадиму Кудикову грозит высшее наказание, предусмотренное украинским законодательством – пожизненное заключение.