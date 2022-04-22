22 апреля для жителей Харькова будут доступны следующие рейсы:
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов (билеты в продаже)
- 11:30 229/230 Харьков-Пас – Ужгород (бесплатный)
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород (бесплатный)
- 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск (билеты в продаже)
- 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов (билеты в продаже)
- 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр (билеты в продаже)
- 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец (билеты в продаже)
- 21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий (бесплатный)
- 21:43 8/7 Кропивницкий - Одесса-Главная (билеты в продаже)