22 апреля для жителей Харькова будут доступны следующие рейсы:

  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов (билеты в продаже)
  • 11:30 229/230 Харьков-Пас – Ужгород (бесплатный)
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород (бесплатный)
  • 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск (билеты в продаже)
  • 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов (билеты в продаже)
  • 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр (билеты в продаже)
  • 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец (билеты в продаже)
  • 21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий (бесплатный)
  • 21:43 8/7 Кропивницкий - Одесса-Главная (билеты в продаже)

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