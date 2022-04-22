Противник продолжает наступление на востоке Украины и несет потери.Оперативная информация на утро 22 апреля от Генерального штаба ВСУ.
- На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Ужесточена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.
- На Слобожанском направлении враг, силами до семи батальонных тактических групп из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
- На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил русской федерации.
- Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дубровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.
- На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами до батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.
- Продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новтошковское и Попасная.
- Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка. Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.
- На Южнобужском направлении противник продолжает оказывать огневое влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.
- Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля этого года, в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.
- Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.
- Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.
- С целью недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на остров оккупантами будет запрещен.
- На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис - разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.
- На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.
- Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки было уничтожено пятнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета.