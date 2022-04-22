Несмотря на постоянные обстрелы города, городские коммунальщики продолжают работать над устранением повреждений.

Бригады КП «Харьковские тепловые сети» продолжают ежедневно работать, чтобы обеспечить горожан горячей водой и подготовиться к новому отопительному сезону.В частности, вчера рабочие ХТС произвели работы по обслуживанию магистральных сетей, замену участка лежака горячего водоснабжения на ул. Клочковской и задвижки на ул. Станкостроительной, заменили плиты перекрытия проходного канала и установили хомуты на ул. 23 Августа, а также переложили трубы централизованного отопления и горячего водоснабжения на ул. Богдана Хмельницкого и в проезде Стадионном.Кроме того, бригады ХТС отремонтировали насосы и задвижки на одном из центральных тепловых пунктов, привели в порядок территорию после ремонта на ул. Чайковского и выполнили многие другие восстановительные работы во всех районах Харькова.