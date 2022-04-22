Вскоре в Украине верующие православной Церкви будут отмечают Пасху. Один из древнейших христианских праздников в этом году состоится для многих прихожан 24 апреля.Военное положение, введенное в Украине 24 февраля 2022 года, в связи с полномасштабным вторжением России, обусловило много ограничений в повседневной жизни каждого. В частности, это касается и празднования религиозных праздников.
Как Церковь планирует праздновать ПасхуКак сообщает Центр общественного здоровья Украины, официально Православная Церковь Украины позволила устанавливать начало и конец богослужений на Пасху так, чтобы они не совпадали со временем комендантского часа. Это решение было утверждено Постановлением Священного Синода ПЦУ (№23 от 7 марта 2022 года). Местные церкви могут самостоятельно регулировать время проведения служения в соответствии с ситуацией в регионе.
Украинская Греко-Католическая Церковь на своем сайте опубликовала расписание богослужений, а также прямых трансляций для тех, кто не имеет возможности в это время посетить храм.
Если вы хотите пойти на Пасхальное богослужениеЦеркви, даже в военное время, часто остаются открытыми для верующих. Однако не стоит забывать о мерах безопасности, особенно теперь, когда каждая область в Украине незащищенная от прямых бомбардировок врага и есть постоянная угроза авиаударов. Итак, если у вас есть такая возможность, лучше присоединяйтесь к службе дистанционно, тем более, что ранее власти Харькова и области призвали избегать скоплений людей и не покидать укрытий из-за смертельно опасного риска вражеских обстрелов.
Если вы планируете посетить богослужение на Пасху, обязательно помните:
- Прежде чем уверенно шагать в церковь на ночную службу, проверьте, сохраняется ли в вашем регионе комендантский час и не изменилось ли ее время. Актуальная информация находится на сайте военной администрации области, сайте города или ОТГ, а также в их социальных сетях или в мессенджере Telegram. На сегодняшний день время комендантского часа в Харькове - с 20:00 до 6:00.
- Будьте бдительны! Если вы проживаете на территории, где происходят активные боевые действия, не рискуйте своей жизнью и жизнью родных, воздерживайтесь от посещения богослужения, присоединяйтесь к службе онлайн. Подробнее об онлайн-трансляциях богослужения ПЦУ и УГКЦ узнайте на сайтах церквей.
- Следите за новостями церкви в вашем городе. Время богослужения может быть изменено в соответствии с установленным комендантским часом.
- Заранее проверьте наличие укрытия возле церкви или уточняйте, есть ли оно в самом храме, чтобы вы могли скрыться в случае сообщения об угрозе авиаудара или ракетной атаке.
- Не игнорируйте сирены! Ни в коем случае не воспринимайте объявление о воздушной тревоге как привычное, ведь вы никогда не можете просчитать, находитесь ли в безопасном месте. Услышали сирену? Немедленно уходите в укрытие или пользуйтесь правилом двух стен, не забывайте отходить от окон.
- Будьте внимательны к старшим родным. Если они планируют пойти на богослужение, убедитесь, что это будет для них безопасно. Оставайтесь рядом, чтобы помочь им при необходимости перейти в укрытие.
Пасха и COVID-19Из-за боевых действий на территории Украины люди могут относиться к ограничениям, связанным с COVID-19, с меньшей бдительностью и не соблюдать противоэпидемические меры.
Однако Украина не преодолела пандемию. COVID-19 все еще представляет угрозу здоровью граждан и может вызвать тяжелые осложнения, особенно для людей в группе риска и тех, кто не получил вакцину.
Старшие люди в возрасте 60+, а также те, кто имеют хронические заболевания, как сердечно-сосудистые болезни, ХОБЛ, онкологические заболевания, сахарный диабет и т.д., обязательно должны соблюдать известные рекомендации. Если ваши родственники в группе риска, им следует оставаться дома и пересмотреть трансляцию богослужения на дому, а вы передадите им освященную паску.
Празднуйте Пасху ответственноПланируете посетить богослужение? Старайтесь избегать скоплений людей и следуйте рекомендациям, чтобы уберечь себя и рядом:
- Носите маску правильно, чтобы она плотно закрывала и нос, и рот.
- Соблюдайте гигиену рук: пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 60% спирта, не касайтесь лица, особенно глаз, рта, носа. Мойте руки с мылом не менее 40 секунд.
- Соблюдайте этикет кашля: кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок.
- Соблюдайте физическую дистанцию 1,5 метра от других даже на открытом воздухе.
- Если вы или ваши близкие имеют симптомы ОРВИ, оставайтесь дома.
- В храмах необходимо усилить меры противоэпидемической безопасности, использовать средства дезинфекции, держать входную дверь открытой, чтобы помещение проветривалось.
- Важно соблюдать правила гигиены во время причастия и подавать дольки из дискоса в руки. Для обтирания губ нужно использовать одноразовые салфетки, а чтобы запивать – одноразовую посуду.
- Достаточным проявлением почитания святынь (креста, икон, святых мощей) есть поклон перед ними, без целования.
- По возможности рекомендуется допускать практику всеобщей исповеди.
Оставаться дома – лучший способ защитить себя и других. Счастливой и безопасной Пасхи!