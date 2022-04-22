Вскоре в Украине верующие православной Церкви будут отмечают Пасху. Один из древнейших христианских праздников в этом году состоится для многих прихожан 24 апреля.

Как Церковь планирует праздновать Пасху

Если вы хотите пойти на Пасхальное богослужение

Прежде чем уверенно шагать в церковь на ночную службу, проверьте, сохраняется ли в вашем регионе комендантский час и не изменилось ли ее время. Актуальная информация находится на сайте военной администрации области, сайте города или ОТГ, а также в их социальных сетях или в мессенджере Telegram. На сегодняшний день время комендантского часа в Харькове - с 20:00 до 6:00 .

. Будьте бдительны! Если вы проживаете на территории, где происходят активные боевые действия, не рискуйте своей жизнью и жизнью родных , воздерживайтесь от посещения богослужения, присоединяйтесь к службе онлайн. Подробнее об онлайн-трансляциях богослужения ПЦУ и УГКЦ узнайте на сайтах церквей.

, воздерживайтесь от посещения богослужения, присоединяйтесь к службе онлайн. Подробнее об онлайн-трансляциях богослужения ПЦУ и УГКЦ узнайте на сайтах церквей. Следите за новостями церкви в вашем городе. Время богослужения может быть изменено в соответствии с установленным комендантским часом.

Заранее проверьте наличие укрытия возле церкви или уточняйте, есть ли оно в самом храме, чтобы вы могли скрыться в случае сообщения об угрозе авиаудара или ракетной атаке.

Не игнорируйте сирены! Ни в коем случае не воспринимайте объявление о воздушной тревоге как привычное, ведь вы никогда не можете просчитать, находитесь ли в безопасном месте. Услышали сирену? Немедленно уходите в укрытие или пользуйтесь правилом двух стен, не забывайте отходить от окон.

Ни в коем случае не воспринимайте объявление о воздушной тревоге как привычное, ведь вы никогда не можете просчитать, находитесь ли в безопасном месте. Услышали сирену? Немедленно уходите в укрытие или пользуйтесь правилом двух стен, не забывайте отходить от окон. Будьте внимательны к старшим родным. Если они планируют пойти на богослужение, убедитесь, что это будет для них безопасно. Оставайтесь рядом, чтобы помочь им при необходимости перейти в укрытие.

Пасха и COVID-19

Празднуйте Пасху ответственно

Носите маску правильно, чтобы она плотно закрывала и нос, и рот.

Соблюдайте гигиену рук: пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 60% спирта, не касайтесь лица, особенно глаз, рта, носа. Мойте руки с мылом не менее 40 секунд.

Соблюдайте этикет кашля: кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок.

Соблюдайте физическую дистанцию ​​1,5 метра от других даже на открытом воздухе.

Если вы или ваши близкие имеют симптомы ОРВИ, оставайтесь дома.

В храмах необходимо усилить меры противоэпидемической безопасности, использовать средства дезинфекции, держать входную дверь открытой, чтобы помещение проветривалось.

Важно соблюдать правила гигиены во время причастия и подавать дольки из дискоса в руки. Для обтирания губ нужно использовать одноразовые салфетки, а чтобы запивать – одноразовую посуду.

Достаточным проявлением почитания святынь (креста, икон, святых мощей) есть поклон перед ними, без целования.

По возможности рекомендуется допускать практику всеобщей исповеди.