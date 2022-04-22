Харьковская полиция продолжает ловить мародеров.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка полиции, во время отработки территории Немышлянского района Харькова патруль правоохранителей обнаружил мужчину и женщину, которые несли по улице оргтехнику и другое имущество. По словам злоумышленников, технику они похитили из торгового киоска.Мародеров доставили в территориальное подразделение полиции. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье за кражу. Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.