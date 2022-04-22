Контрразведка спецслужбы в Харьковской области задержала гражданку Украины, работавшую на представителей спецслужбы РФ.

Согласно информации СБУ, 29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. Она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором погибли и ранены.Во время обыска по месту фактического проживания гражданки изъяли средства связи с представителями спецслужб страны-агрессора, а также значительную сумму средств в российских рублях.Злоумышленница задержана. За шпионаж ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.