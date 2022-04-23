Оперативная информация о ходе войны от Генерального штаба ВСУ.

Согласно официальной информации, противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.Наибольшая активность врага наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку.На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и изнасиловании гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.