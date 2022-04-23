По словам начальника Холодногорского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьководоснабжение» Александра Сирко, планируется заменить около 140 метров трубопровода диаметром 160 мм.

«Этот водовод проходит через подвальное помещение, которое на время обстрелов используется как убежище для жителей дома. Старые, технически изношенные трубы меняем на современные пластиковые. Ремонт выполняем без отключения водоснабжения потребителей. Предварительно проводим все подготовительные работы и только на короткое время переподключения сетей прекращаем подачу воды в дом. Завершить работы планируем к концу месяца», - сообщил Александр Сирко.Также он отметил, что все заявки от жителей района сразу берутся в работу. Первоочередное внимание ремонтники участка по-прежнему уделяют устранению порывов на наружных сетях.