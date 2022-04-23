Из-за регулярных обстрелов города пребывание на городских кладбищах смертельно опасно.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в праздничные дни не стоит ходить на кладбища N 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, а также Польский мемориал, которые обслуживает КП «Ритуал», и кладбище «Сосны», которое обслуживает СКП «Заповіт». В департаменте отметили, что из-за частых обстрелов кладбища закрыты.«Руководство коммунальных предприятий «Ритуал» и «Заповіт» обращается к харьковчанам с просьбой воздержаться от посещения кладбищ. В результате обстрелов в городе были разрушены десять кладбищ и Польский мемориал», - отметили в Департаменте ЖКХ.Также там сообщили, что все кладбища работают в обычном режиме для захоронения умерших, кроме кладбищ «Сосны» и №17.