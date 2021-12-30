Злоумышленником оказался 31-летний житель поселка Васищево. Мужчина признался в содеянном и объяснил правоохранителям, что совершил правонарушение под влиянием алкоголя.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка полиции, 30 декабря в 00:32 правоохранители получили сообщение о том, что в Васищевском поселковом совете заложена взрывчатка. Однако оставаться анонимным минеру не удалось, его оперативно нашли и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Теперь «шутнику» грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет. На данный момент решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.