Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На Харьковщине полиция устанавливает водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия.Тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при ДТП, обнаружено на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи автозаправочной станции при повороте в село Рай-Еленовка Харьковского района.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления водителя и транспортного средства, совершившего наезд на погибшего, а также свидетелей», сказано в сообщении канала.