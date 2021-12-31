Около 10 тысяч украинцев будут встречать Новый 2022 год в поездах.

Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщила пресс-службы Укрзализныци."В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах АО Укрзализныця", - говорится в сообщении.Всего на период массовых новогодних и рождественских праздников было назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще двум поездам продлен маршрут и четырем увеличена периодичность курсирования.Также в УЗ фиксируют увеличение продаж билетов на 20% по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 года и 2, 8, 9 января 2022 года.Наблюдается рост пассажиропотока до железнодорожных станций, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.Кроме того, 30 декабря 2021 года Укрзализныця отправила в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту № 747 Киев - Львов.