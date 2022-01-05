Обвал здания на пр. Гагарина, 20 произошел по вине его владельца - предприятия «Оргтехника».

Об этом 5 января в пресс-центре Харьковского горсовета сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.По его словам, руководитель завода подал в инспекцию ГАСК Департамента территориального контроля и земельных отношений сообщение о проведении подготовительных работ, но в дальнейшем грубо нарушил строительное законодательство.- Подготовительные работы - это расчистка площадки, установка забора, но никак не рытье котлована. То есть, все строительные работы были незаконными и ни с кем не согласованы. При проведении этих работ был поврежден фундамент дома, и произошел обвал. Что там хотели построить - неизвестно. Это место хорошо скрыто от сторонних глаз, никто не видел, что там происходило, а те, кто работал в офисах, - тоже не жаловались. Но теперь горсовет выдаст предписание об остановке всех работ на этом месте, - отметил Юрий Сидоренко.Кроме того, в адрес руководства предприятия направлены требования провести обследование соседних зданий и состояния инженерных сетей.- Наши специалисты говорят, что есть риск повторных обвалов. Поэтому балансодержатель зданий должен все изучить, в том числе и вопрос целесообразности нахождения людей, если они до сих пор там есть. Все работы по восстановлению здания должны происходить за счет его владельца, - подчеркнул директор департамента.Напомним, что обвал здания, где расположены офисные помещения, произошел на пр. Гагарина, 20 около 8:00 1 января. В результате происшествия никто не пострадал.