До конца года остается 359 дней.

6 января во всем мире отмечают Всемирный день детей-сирот войны.В США в этот день празднуют День Смита, День государственности штата Нью-Мексико, День обнимашек, День технологий, День песочного печенья и День бобов, в Ирландии - Маленькое Рождество, в Германии и Испании - День трёх королей, в Италии - День Бефаны, в Болгарии - Йорданов день, в Латвии - Звёздный день, в Армении - Святое Рождество Христово и Крещение, на Ямайке - День марунов, в Лаосе - День Патет Лао, а в Мексике - День медсестры.Сегодня православная церковь празднует Рождественский сочельник – канун Рождества по Юлианскому календарю.6 января именины у Евгении, Клавдии, Артёма, Николая и Сергея.