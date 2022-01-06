Алкоголь изъяли, протокол направили в суд для принятия решения.

Обнаружили «наливайку» 5 января по проспекту Героев Сталинграда. Правоохранители изъяли более 100 литров алкогольных напитков неизвестного происхождения, а также 10 литров напитков, которые продавали без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.Санкция статьи влечет наложение штрафа от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой.