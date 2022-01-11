Харьковчане жалуются на бомжей и оживленную торговлю в переходах метро. Основное неудобство от этого – острый неприятный запах и агрессивное поведение лиц без определенного места жительства.

Петиция с предложением повлиять на эту ситуацию и убрать бомжей и торговцев цветами из перехода станции метро "Индустриальная" зарегистрирована на сайте горсовета."Очень прошу навести порядок в переходе метрополитена, в последнее время на лестницах спит много бомжей, вчера было около 5 человек. Бывают случаи, когда они на людей бросаются без причины, это первое. Второе слишком много цветов продают в метро, запах стоит на весь переход пренеприятнейший, есть для цветов магазины. Я думаю, это было бы верное решение в принципе убрать цветы с переходов и запретить их хранение в кладовых метро. Цветы в комплексе с бомжами заставляют людей задыхаться, так это зимой. А летом, когда жара стоит с утра и до ночи, вообще невозможно спуститься, плюс к этому колбасы тоже воняют. Для чего людям этим дышать??? Буду очень благодарна, и не только я, если этот бардак выведут торговать на улицу, а бомжам приют организуют!!!" – сказано в тексте петиции.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.Отметим, что бомжи есть почти на каждой станции харьковского метро, исключение составляют только центральные, где полиция более пристально следит за порядком. Подобные петиции подаются далеко не впервые. Так, на бомжей в подземке жители города за последние несколько лет жаловались как минимум дважды: в 2018 году речь шла о станции "23-го Августа", в 2019-м - о станции "Студенческая". Ни одна из этих петиций не собрала нужного количества голосов.