Удовлетворенность отношениями и количество затрачиваемой на них энергии зависит от того, насколько партнер лучше других потенциальных партнеров и самого оценивающего, сообщает Science Daily.

К такому выводу пришла группа психологов из Техасского университета в Остине. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Evolution & Human Behavior.Испытуемым предлагалось оценить по 27 критериям свое представление об идеальном партнере, а потом сопоставить с ними себя и своего нынешнего партнера. Также они оставили свое мнение о качестве текущих отношений.Среди тех, кто считает себя лучше, чем его нынешняя пара, были удовлетворены отношениями только в том случае, если партнер оказывался лучшим среди всех потенциальных кандидатов по ключевым для индивида параметрам.В то же время для тех, кто оценивает партнера лучше, чем себя самого, не имело никакого значения сравнение его качеств с другими. При этом сравнение партнера с воображаемым идеалом не имело значения для представителей обеих групп.В последующем исследовании ученым также удалось подтвердить свою гипотезу оценкой затрачиваемых на поддержание отношений усилий. Те, для кого партнер является особо "ценным" приобретением – в силу слабых собственных качеств или отсутствия более подходящих вариантов на горизонте, проявляли куда больше рвения в защите и опеке своего избранника, а также в целом оказались более счастливы.- Нам не нужны идеальные партнеры для счастья в отношениях. Для этого достаточно обладания лучшим партнером среди доступных для нас, - комментирует результаты Даниэл Конрод-Бим, руководитель группы.В моделировании приняли участие 140 женщин и 129 мужчин со средней продолжительностью отношений в 7,5 лет.