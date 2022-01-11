Удовлетворенность отношениями и количество затрачиваемой на них энергии зависит от того, насколько партнер лучше других потенциальных партнеров и самого оценивающего, сообщает Science Daily.К такому выводу пришла группа психологов из Техасского университета в Остине. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Evolution & Human Behavior.
Испытуемым предлагалось оценить по 27 критериям свое представление об идеальном партнере, а потом сопоставить с ними себя и своего нынешнего партнера. Также они оставили свое мнение о качестве текущих отношений.
Среди тех, кто считает себя лучше, чем его нынешняя пара, были удовлетворены отношениями только в том случае, если партнер оказывался лучшим среди всех потенциальных кандидатов по ключевым для индивида параметрам.
В то же время для тех, кто оценивает партнера лучше, чем себя самого, не имело никакого значения сравнение его качеств с другими. При этом сравнение партнера с воображаемым идеалом не имело значения для представителей обеих групп.
В последующем исследовании ученым также удалось подтвердить свою гипотезу оценкой затрачиваемых на поддержание отношений усилий. Те, для кого партнер является особо "ценным" приобретением – в силу слабых собственных качеств или отсутствия более подходящих вариантов на горизонте, проявляли куда больше рвения в защите и опеке своего избранника, а также в целом оказались более счастливы.
- Нам не нужны идеальные партнеры для счастья в отношениях. Для этого достаточно обладания лучшим партнером среди доступных для нас, - комментирует результаты Даниэл Конрод-Бим, руководитель группы.
В моделировании приняли участие 140 женщин и 129 мужчин со средней продолжительностью отношений в 7,5 лет.