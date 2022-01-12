В Лозовском районе во время ликвидации пожара нашли тела двоих человек.

Как сообщили в ГСЧС, 12 января в 10:09 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Семеновка Лозовского района.На место вызова прибыли спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. Как выяснилось, в доме горели двери, домашние принадлежности и мебель на площади 20 кв. м. В 11:00 бойцы ГСЧС локализовали возгорание и в 12:14 - полностью ликвидировали.Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела двоих погибших: мужчину 1932 года рождения и его сына 1966 года рождения. У отца было слабое здоровье, он не мог самостоятельно передвигаться. Причина пожара устанавливается.