Массовая гибель уток наблюдается на харьковской реке Уды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экоактивист, автор инициативы "Чистые Уды" Артем Приходько.По его словам, за последнюю неделю в мусорный уловитель, установленный на реке Уды в Харькове возле жихарской плотины, прибило трупы 10 мертвых уток.Экоактивист уверен, что причиной гибели птиц на реке Уды является загрязнение ее вод токсичными отходами.Артем Приходько напомнил, что летом во время уборки реки активисты уже спасали уток."Тогда лаборатория подтвердила факт отравления токсичными веществами. Сейчас вода в реке Уды загрязнена мелкой суспензией непонятного происхождения", - сообщил Артем Приходько.Также экоактивист добавил, что река Уды впадает в Северский Донец, который является важным источником питьевой воды для Харьковской, Донецкой и Луганской областей.