Харьковским медикам пришлось реанимировать ребенка гражданки Нигерии, которая решила рожать дома.

Как сообщили в центре экстренной медицинской помощи, сегодня, 12 января, около двух часов ночи медиков вызвали на роды 33-летней гражданки Нигерии, которая рожала дома. Прибывшей на место бригаде скорой пришлось оказывать женщине акушерскую помощь.Из-за ножного предлежания ребенка роды проходили с осложнениями и благодаря помощи медиков женщина родила мальчика весом 2730 грамм и ростом 49 сантиметров. Тем не менее, сердце ребенка не выдержало тяжелого течения родов и остановилось. Кроме того, мать малыша также нуждалась в оказании экстренной медицинской помощи.К коллегам присоединилась еще одна бригада скорой. Благодаря своевременной и профессиональной реанимации ребенка удалось спасти. После осмотра и оказания медицинской помощи женщину и новорожденного госпитализировали.