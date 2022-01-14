Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до ул. Жен-Мироносиц, будет запрещено с 11:30 до 13:00 15 января.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением шествия по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до ул. Жен-Мироносиц, в рамках IV Всеукраинского фестиваля «Вертеп-Фест-2022».Так, автобусы будут объезжать закрытый участок на ул. Сумской следующим образом:- №78э изменит конечную остановку и будет производить высадку пассажиров на остановке «ст. метро «Госпром» и изменит путь следования так: ст. метро «Госпром» – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту;- №119э: - пер. Армянский – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту.Также с 11:30 до 13:00 15 января будет прекращено движение троллейбусов и автобусов коммунальной формы собственности по пл. Конституции, ул. Сумской, на участке от пер. Спартаковского до пр. Независимости.Движение троллейбусов и автобусов будет организовано следующим образом:- троллейбус №50: Пятихатки – Белгородское шоссе – ул. Сумская - пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе - Пятихатки;троллейбус №55: поселок Жуковского (Свято-Николаевский храм) - пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова - ул. Лесопарковская – ул. Рудика – ул. Коммуны - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки – пр. Независимости - ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Коммуны – ул. Рудика - ул. Лесопарковская – ул. Чкалова – ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – поселок Жуковского (Свято-Николаевский храм);автобус №20: Больница скорой помощи - ул. Балакирева – ул. Отакара Яроша – пр. Науки – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский (разворот) – ул. Университетская – спуск Бурсацкий – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и дальше по основному маршруту;автобус №217: Лозовенька (ТЦ «Мэтро») – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – спуск Клочковский – ул. Клочковская – пл. Сергеевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский (разворот) – ул. Университетская – спуск Бурсацкий – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по основному маршруту;автобус №272 - остановит движение на период прохождения колонны по площади Конституции.Также 15 января будет приостановлена работа парковочной площадки по адресам:– ул. Сумская, ул. Рымарская (в районе театра опера и балета);– ул. Скрипника: от ул. Сумской до ул. Чернышевской;– ул. Рымарская, 30-34.