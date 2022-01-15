В Министерстве здравоохранения сообщили, сколько людей заболело коронавирусом на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 761 случай коронавирусной инфекции, 338 человек выздоровели, 10 - скончались.Так, по состоянию на 15 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 248216 случаев заболевания, 233626 человек выздоровели, 6468 - скончались.