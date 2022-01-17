ГП "Завод имени Малышева" объявил набор на замещение вакантных должностей. Как сообщили в пресс-службе предприятия, заводу нужны рабочие.

Соискателям обещают полный соцпакет, возможности карьерного роста, проживание в общежитии и активный отдых для членов профсоюзных организаций. Зарплата может достигать 20 тысяч гривен.

Работникам предприятия, которые смогут привлечь на завод квалифицированные кадры остродефицитных профессий, обещают премию.

Перечень профессий, необходимых на предприятии:

•    токарь;
•    сверлильщик;
•    фрезеровщик;
•    шлифовщик;
•    заточник;
•    зубофрезеровщик;
•    зуборезчик;
•    станочник широкого профиля;
•    зубошлифовщик;
•    оператор станков с ПК;
•    испытатель двигателей;
•    формовщик;
•    обрубщик;
•    чистильщик металла;
•    гальванщик.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Во вторник в Харькове ожидается снегопад и морозная погода

События