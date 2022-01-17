ГП "Завод имени Малышева" объявил набор на замещение вакантных должностей. Как сообщили в пресс-службе предприятия, заводу нужны рабочие.Соискателям обещают полный соцпакет, возможности карьерного роста, проживание в общежитии и активный отдых для членов профсоюзных организаций. Зарплата может достигать 20 тысяч гривен.
Работникам предприятия, которые смогут привлечь на завод квалифицированные кадры остродефицитных профессий, обещают премию.
Перечень профессий, необходимых на предприятии:
• токарь;
• сверлильщик;
• фрезеровщик;
• шлифовщик;
• заточник;
• зубофрезеровщик;
• зуборезчик;
• станочник широкого профиля;
• зубошлифовщик;
• оператор станков с ПК;
• испытатель двигателей;
• формовщик;
• обрубщик;
• чистильщик металла;
• гальванщик.