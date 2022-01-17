ГП "Завод имени Малышева" объявил набор на замещение вакантных должностей. Как сообщили в пресс-службе предприятия, заводу нужны рабочие.

Соискателям обещают полный соцпакет, возможности карьерного роста, проживание в общежитии и активный отдых для членов профсоюзных организаций. Зарплата может достигать 20 тысяч гривен.Работникам предприятия, которые смогут привлечь на завод квалифицированные кадры остродефицитных профессий, обещают премию.Перечень профессий, необходимых на предприятии:• токарь;• сверлильщик;• фрезеровщик;• шлифовщик;• заточник;• зубофрезеровщик;• зуборезчик;• станочник широкого профиля;• зубошлифовщик;• оператор станков с ПК;• испытатель двигателей;• формовщик;• обрубщик;• чистильщик металла;• гальванщик.