Летом прошлого года в Харьковской области мужчина взял в заложники свою гражданскую жену, угрожая ей ножом.

Как сообщили в областной прокуратуре, суд признал виновным 30-летнего мужчину в захвате заложников с угрозой жизни людей. Согласно данным следствия, в июне прошлого года в селе Гайдары нетрезвый обвиняемый пришел в дом к бывшей сожительнице, где она проживала с матерью и четырехлетним сыном.На почве постоянных конфликтов на тему места проживания ребенка, между супругами произошел конфликт. Мужчина достал нож и насильно удерживал женщину в заложниках, угрожая ее жизни. Мать женщины с ребенком сбежала из дома.После переговоров с полицейскими мужчина отпустил женщину и сдался.Согласно приговору районного суда Харьковской области от 14 января мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.