Власти канадской провинции Квебек провели необычную акцию и заставили пешеходов виртуально перебежать дорогу на красный свет. Слабонервным лучше не смотреть этот ролик.

Ролик, обнародованный властями Квебека, начинается с кадров, на которых люди переходят дорогу в Монреале в неположенном месте. Авторы видео комментируют: пешеходы считают, что это не представляет для них никакой опасности.Далее зрители видят граждан, оказавшихся на остановке общественного транспорта. Стены павильона оборудованы специальным экраном, на котором человек отображается в виде скелета. Фигурка повторяет все движения прохожего до тех пор, пока её не сбивает виртуальная машина на экране. Завершается аттракцион предупреждением о том, что не стоит проверять, что крепче, кости или металл.Акция властей Квебека явно задела канадцев за живое. Многие, увидевшие подобное шоу, просто испугались. Некоторые из тех, кто стал свидетелем странного аттракциона, ругались.