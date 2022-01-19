Прокуратура просит оставить подозреваемого под стражей.

В Червонозаводском районном суде Харькова началось заседание по делу 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП. Ему должны продолжить меру пресечения.Прокуратура просит оставить подростка под стражей.Адвокат Харьковского Инна Данилова просит, чтобы заседание проходило в закрытом режиме. Говорит, что ее подзащитный несовершеннолетний, а также ей, как адвокату якобы поступали угрозы.Прокурор и сторона защиты пострадавших говорят, что рассмотрение меры пресечения может быть открытым.Судья отправилась в совещательную комнату.Напомним, авария произошла 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В момент аварии подросток был трезв, что подтверждается анализами.На месте ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.