В Харькове 19 января ушел из жизни призер Олимпиады, мира, чемпион Европы по дзюдо Анатолий Новиков.

Об этом сообщили в Федерации дзюдо Харькова.В 1972 году он первым из украинцев выиграл медаль ХХ Олимпийских игр в составе сборной СССР в немецком Мюнхене. Тогда Анатолий Терентьевич стал бронзовым призером в весовой категории до 70 кг.Анатолий Новиков родился в 1947 году в деревне Мальцевка Курской области. По окончании восьми классов уехал в Харьков, где поступил в техникум и занялся борьбой. Его подготовил тренер Георгий Васильевич Коновец. Первых успехов достиг в самбо, завоевав в 1968 году бронзовую медаль на чемпионате СССР, в следующем году стал вторым, а ещё через год стал чемпионом СССР. С 1970 года перешёл в дзюдо. После двух побед на международных турнирах был включен в сборную страны на чемпионат Европы 1972 года, где стал серебряным призёром в личном первенстве и чемпионом Европы в команде.На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене в весовой категории до 70 килограммов боролись 26 спортсменов. В схватке за третье место украинский дзюдоист победил Энгельберта Дёрбрандта (ФРГ) и завоевал бронзовую медаль.После Олимпийских игр в Мюнхене Анатолий Новиков вновь стал чемпионом Европы в команде и завоевывал бронзовую медаль на чемпионате мира 1973 года. После этого он перешёл в весовую категорию до 80 килограммов, завоёвывал призовые места места на международных турнирах. Окончил Харьковский педагогический институт, преподавал. В Харькове ежегодно проходил Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей на призы Анатолия Новикова.