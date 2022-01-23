Из-за бездействия чиновников в Харькове может появиться еще один долгострой. Непрофессионалы у руля области уничтожили проект строительства современного онкологического центра на Харьковщине.

Строительство нового современного онкологического центра в Харькове началось в декабре 2018 года по инициативе тогдашнего руководителя области Юлии Светличной. На строительство выделили деньги из областного бюджета, идеей заинтересовались в Европейском инвестиционном банке – и работы стартовали… Юлия Светличная не только заложила первый камень нового современного медицинского комплекса, но и систематически контролировала, как продвигаются работы, добивалась финансирования.Общая площадь онкологического комплекса согласно проекту составила 48 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории – 11 га. Со стороны улицы Лесопарковой в комплексе планировалось возвести четыре этажа, в том числе цокольный, а со стороны поликлиники – два этажа. Новое здание планировали строить в четыре очереди. Первую очередь должны были построить за 13 месяцев, а все работы завершить за четыре года – то есть как раз к концу 2021-го.Однако новое руководство Харьковщины провалило уникальный и крайне необходимый людям проект. Со сменой областной власти строительство затормозилось, зимой 2019-го оно было заморожено и возобновилось только в 2021 году, уже под эгидой президентской программы «Большая стройка». И если первоначально стоимость строительства составляла 1,7 млрд гривен, то после некоторых корректировок проекта выросла до 2,2 млрд. Глава государства Владимир Зеленский заявил тогда, что построить новый центр онкологии в Харькове необходимо максимум за два года.В Харьковской облгосадминистрации периодически отчитывались о том, что уже сделано на стройплощадке. А также похвастались, что на строительство выделена субвенция: 87 млн грн на финансирование первой очереди комплекса и 17 млн грн – на строительство второй очереди. Однако генподрядчик не справился со своими обязанностями и не успел выполнить работы, за которые получил аванс. По графику до 1 сентября 2021 года на объекте должны были смонтировать железобетонный каркас, но так и не выполнили задачу. В результате в декабре 2021-го из-за сорванных сроков строительства часть инфраструктурной субвенции в размере 67 миллионов гривен, рассчитанной на строительство нового онкоцентра, вернули в государственный бюджет неосвоенной.Темпы строительства сильно отстали – в 2022-м объект должен быть построен, но на сегодняшний день не завершена даже первая стадия проекта. Так, по данным директора Департамента капитального строительства Сергея Жукова, согласно графику в 2021 году необходимо было завершить две из четырех очередей строительства. На это было предусмотрено 290 млн грн (250 млн грн на первую очередь и 40 млн грн на вторую), из которых использовано только 111 млн гривен.А руководство области лишь разводит руками.– Президент поставил четкую задачу, чтобы Харьковская область получила современный онкоцентр. Наша задача – организовать все условия для того, чтобы строительство шло, привлекать сюда государственные инвестиции и отстаивать проекты и программы президентской программы от имени Харьковской области. А тут обнаруживается парадоксальная ситуация: средства есть, а строить не можем. В чем причина, будем разбираться, – отметил глава ХОГА Олег Синегубов.В частности, причины низких темпов выполнения строительных работ на объекте будет изучать специальная комиссия.– Мною было подписано распоряжение о создании комиссий по направлениям и по строительству в том числе. Будем анализировать и собирать данные, что стало причиной того, что с 2019 года мы имеем незавершенную первую стадию проекта, когда он уже должен быть построен, – сообщил Олег Синегубов.Таким образом, строительство снова тормозится из-за непрофессиональной работы руководства области. А тем временем тысячи онкобольных из Харьковской области надеются на спасение. Лечение в нормальных условиях на современном оборудовании по новейшим технологиям даст возможность спасти не одну жизнь. Однако такое впечатление, что человеческие жизни не в приоритете у чиновников.