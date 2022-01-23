Экологическая катастрофа в Харькове. Река Уды снова оказалась в эпицентре внимания – на водоеме массово гибнут утки. Что стало причиной падежа птиц?

В Харькове экоактивисты и небезразличные граждане летом почистили местную реку Уды. Выловили и убрали более ста тонн бытового мусора и установили на реке мусороуловитель. А недавно обнаружили здесь еще одну большую проблему – массово погибают дикие утки.На днях экоактивист Артем Приходько опубликовал на своей странице в Facebook фото погибших уток, которых принесло в мусороуловитель.– На реке Уды в Харькове экологическая катастрофа – умирает все живое. Прямо сейчас на реке обнаружено еще три погибших утки и одна умирает на глазах. За шесть дней к мусорному уловителю приплыло 14 мертвых уток и неизвестно, сколько еще по реке плавает трупов, – сообщил активист.По его словам, птицы отравились из-за загрязненной воды, содержание аммония в которой зашкаливает.– Все это вызвано отравлением воды Диканевскими очистными вооружениями, которые сливают ежедневно 400 тысяч тонн фекалий, – говорит Артем Приходько.Результаты анализов воды из реки Уды, взятые 12 января на мусорном уловителе и возле сброса Диканевских очистных сооружений, показали, что аммоний действительно зашкаливает, но причиной отравления уток стало неизвестное токсичное вещество.– Пробы воды были отправлены в город Славянск в лабораторию под контролем регионального офиса водных ресурсов Харьковской области. Утверждать, что смерть уток наступила в результате превышения показателей по аммонию нельзя, утки умерли из-за токсичного вещества, – продолжает Артем Приходько.Какого именно, покажет токсикологическая экспертиза.– При вскрытии четырех уток были выявлены поражения внутренних органов печени, почек, желудка и кишечника. Смерть наступила приблизительно в одно время в результате отравления токсичными веществами. Визуально утки были достаточно упитаны имели жировой слой. Пораженные органы были изъяты и будут направлены в Киев для определения названия токсичного вещества и получения официального заключения, – сообщил экоактивист.Превышение же аммония в воде свидетельствует о том, что в реку попадают практически неочищенные стоки.– То, что норма 2,1 по аммонию, а на сбросе 13 – это факт. Стоит отметить что сам аммоний-ион является индикаторным показателем качества очистки городских стоков. Превышение этого показателя свидетельствует о технологическом сбое работы очистных сооружений, по сути неочищенные стоки попадают в водные объекты, – говорит Артем Приходько. – Городские стоки несут в своем составе огромное количество различных веществ, вирусов, бактерий, плесневых грибов. И все это попадает в реки...Однако в КП «Харковводоканал» утверждают, что пробы воды были взяты некорректно и что их нужно повторить.– Договорились сделать повторную пробу воды. Ответственность за анализы воды несет Северо-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов, – сообщил Артем Приходько.