В Харьковской области водитель легковушки попал в серьезное ДТП.

По информации областного главка полиции, накануне вечером, 22 января, на трассе «Харьков-Волчанск» произошла авария в районе села Бугаевка. Согласно предварительным выводам правоохранителей, 24-летний водитель легковушки Opel не справился с управлением и съехал в кювет.В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.На данный момент информация о происшествии зарегистрировали в Едином учете, а следователи устанавливают все обстоятельства аварии.