На Оскольском водохранилище задержали рыбака, который нанес более 110 тысяч гривен убытков.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.Так, 21 января во время рыбоохранной работы государственные инспекторы разоблачили грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Оскольском водохранилище около села Новоплатоновка Изюмского района.Отмечается, что мужчина превысил суточную норму вылова рыбы на одного человека на 1,2 кг (35 экземпляров окуня). На нарушителя составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составил 110 670 грн.