Патрульные обнаружили у мужчины  значительное количество наркотических веществ.

Днем 24 января на улице Конторской внимание копов привлек мужчина, поведение которого показалось им подозрительным. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

Мужчина, увидев патрульных, резко изменил направление движения. Полицейские обратились к нему для проверки, во аремя общения он нервничал. Потом сообщил, что у него с собой пакеты с веществами растительного и синтетического происхождения. Вещества являются наркотическими.

Для проведения следственных действий на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.

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