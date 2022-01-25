Патрульные обнаружили у мужчины значительное количество наркотических веществ.

Днем 24 января на улице Конторской внимание копов привлек мужчина, поведение которого показалось им подозрительным. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.Мужчина, увидев патрульных, резко изменил направление движения. Полицейские обратились к нему для проверки, во аремя общения он нервничал. Потом сообщил, что у него с собой пакеты с веществами растительного и синтетического происхождения. Вещества являются наркотическими.Для проведения следственных действий на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.Обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.