В Харькове – 817 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 25 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 858 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 257 130 случаев заболевания COVID-19, 15 205 человек находятся под медицинским наблюдением, 235 376 пациентов выздоровели, 6 549 - умерли.По состоянию на 25 января, в области за сутки привито 5 750 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 149 842 прививки: первой дозой привито 1 117 875 человек, две дозы получили 1 018 317 человек, сделали дополнительные прививки 1 102 человека, бустерную дозу получили 12 548 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 января в Украине зафиксировано 19 118 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 889 488 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 99 443 человека умерли, 3 591 201 - выздоровел.