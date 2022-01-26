Возле харьковского «Каскада» произошла авария с участием трех автомобилей.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городском телеграм-канале ВЕХА, на улице Клочковская произошла авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса.
Сообщается, что на месте уже присутствуют сотрудники патрульной полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Кроме того, в результате столкновения образовалась автомобильная пробка.
Официальные подробности и информация о возможных пострадавших уточняется.