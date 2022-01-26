14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика передали родной тете, которая обязалась помочь подросткам.

25 января правоохранители вместе с представителем службы по делам детей повторно посетили и проверили условия пребывания детей, проживающих с отцом в Киевском районе Харькова.Как сообщили в Национальной полиции Харьковской области, 48-летний мужчина в течение длительного времени злоупотребляет алкоголем, становится агрессивным и совершает домашнее насилие физического и психологического характера в отношении детей.Правонарушитель нигде не работает и не исполняет родительские обязанности. 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика правоохранители передали родной тете, которая обязалась помочь подросткам.Полицейские составили два административных протокола по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и два протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.Решение о наложении административного взыскания будет приниматься судом.