«Президент, выбирай: 5866, 5866-1 или импичмент» – около полутора тысяч харьковских предпринимателей приняли участие в акции протеста под стенами Верховной Рады. На митинг съехались представители малого и микробизнеса из всей Украины. Люди требуют отмены законов о тотальной фискализации.

Власть не хочет идти на уступки

Протестующие пытались штурмовать Раду



Не исключены дальнейшие акции прямого действия

Как сообщил «Вечернему Харькову» глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак, предприниматели не согласны с обязательным введением РРО – 25 января харьковчане отправились на очередную акцию протеста около Верховной Рады.– Около полутора тысяч харьковчан приняли участие в митинге. Люди требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов именно для микробизнеса, поскольку эти требования не дают каких-либо дополнительных доходов в бюджет, а у предпринимателей появляется дополнительная административная нагрузка и дополнительный ненужный контроль со стороны налоговой в сферах, где больших злоупотреблений просто не может быть в принципе, – говорит глава ассоциации.На акцию протеста прибыли предприниматели не только из Харькова, но и из Винницы, Каховки, Сум, Житомира, Николаева, других городов. Представители малого и микробизнеса настаивают на том, чтобы включить в повестку Верховной Рады и проголосовать за один из законопроектов – № 5866 или №5866-1, которые отменяют обязательную фискализацию. Установили сцену и колонки, а в руках – флаги с названием своего города, чтобы все понимали, кто откуда, и плакаты: «Президент, выбирай: 5866, 5866-1 или импичмент», «Не ведитесь на предательство. Или 5866, 5866-1, или позор», «Отмените драконовские штрафы, убивающие малый бизнес», «Гетманцев – враг народа», «Ганьба».Предприниматель Лиля Боцюн говорит, что кассовые аппараты и разрешительные «первичные» документы на товар — это требование к микробизнесу, которое невозможно выполнить.– У меня товар из Турции, но большую часть продукции беру уже у поставщиков в Украине. У них нет «белых» документов на товар, они не дают первичных накладных. Я хотела бы работать так, как нужно, по закону, но мне кажется, что наше государство пока к этому не готово, – делится предприниматель.– Я продаю инструменты, запчасти. Нас не устраивает фискализация, мы не хотим ставить кассовые аппараты. Я не хочу нанимать бухгалтера, я его не потяну. Хочу, чтобы Рада отменила обязательное введение кассовых аппаратов для тех, кто на упрощенной системе налогообложения. Я не могу платить арендную плату, наемным работникам, да еще и кассовый аппарат купить. На это нужно тысяч 10–14, еще примерно 400 гривен в месяц стоит его обслуживание, – говорит предприниматель Сергей Цымбал.Требования, по словам главы общественной организации «ФОП разом UA» Алексея Дидула, у митингующих все те же, что и на протяжении трех лет.– Сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности. Требуем также не расширять фискализацию, дать возможность предпринимателям работать без регистраторов расчетных операций, потому что это дополнительное администрирование, дополнительные финансовые расходы и возможная коррупционная составляющая, – говорит Алексей Дидул.Он напомним, что осенью прошлого года предприниматели провели четыре акции. На двух последних митингующие просили власть услышать предпринимателей и дать им отсрочку на год, для того, чтобы наработать компромиссный проект, который бы устроил и предпринимателей, и власть.– К сожалению, Верховная Рада нас не услышала, парламентарии проигнорировали наш проект, несмотря на то что мы собрали 150 подписей за проведение внеочередной сессии, на которой он мог бы быть рассмотрен – «Слуги народа» на нее просто не явились. Это был последний день работы Рады в прошлом году, – рассказывает руководитель общественной организации. – 25 января – первый день работы парламента в этом году. И символично, что предприниматели именно в этот день решили закрыть данный вопрос – встретить депутатов и напомнить им, что проблема осталась, она не решена до сих пор.По словам Алексея Дидула, в Верховной Раде зарегистрированы как минимум семь законопроектов, которые в основном устраивают предпринимателей, поскольку решают большинство проблем ФЛП. Кроме того, на заседании Совета по содействию малому предпринимательству при президенте, который работал в течение год, был наработан проект, который закрывает большинство вопросов.– От комитета нам присылают ответ, но, к сожалению, законопроект в таком виде не устраивает большинство предпринимателей. Я думаю, что работа должна продолжаться над компромиссным реальным проектом, который позволит сохранить упрощенную систему налогообложения, – говорит Алексей Дидул. – Но ситуация на сегодняшний день такова, что власть не хочет идти на уступки предпринимателям.Протестующие зажгли фаеры и пытались штурмовать Верховную Раду. Силовики стремились их оттеснить. Начались стычки. Полицейские задержали некоторых протестующих.Напомним, с 1 января 2022 года вступил в силу закон об обязательном использовании кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Те, кто от клиентов обналичивается, должны установить кассовый аппарат или программный регистратор расчетных операций.Закон касается преимущественно предпринимателей третьей группы – продавцов, таксистов, экскурсоводов, парикмахеров и т.д. Все эти расчеты должны быть фискализованы, то есть покупатель должен получить чек. От данного обязательства освободили предпринимателей, работающих в селах.Закон был принят год назад, но в декабре 2020-го после протестов предпринимателей его действие отсрочили на год. Предусмотренные штрафы – 100% от суммы чека за первое нарушение и 150% за следующие.Хотя с начала года, когда малый бизнес обязали работать с кассовыми аппаратами, прошло не так много времени, предприниматели уже успели ощутить на себе все «прелести» новации. По словам Александра Чумака, часть ФЛП закрылись. Предприниматели и в дальнейшем будут пытаться добиваться отмены тотальной фискализации.– Не исключены акции прямого действия, акция неповиновения. Параллельно будет продолжаться работа над проектом, который все же позволит решить проблему, – говорит Алексей Дидул.О том, как внедряется РРО на Харьковщине, читайте в пятничном номере «Вечернего Харькова».