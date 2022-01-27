«Президент, выбирай: 5866, 5866-1 или импичмент» – около полутора тысяч харьковских предпринимателей приняли участие в акции протеста под стенами Верховной Рады. На митинг съехались представители малого и микробизнеса из всей Украины. Люди требуют отмены законов о тотальной фискализации.Как сообщил «Вечернему Харькову» глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак, предприниматели не согласны с обязательным введением РРО – 25 января харьковчане отправились на очередную акцию протеста около Верховной Рады.
– Около полутора тысяч харьковчан приняли участие в митинге. Люди требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов именно для микробизнеса, поскольку эти требования не дают каких-либо дополнительных доходов в бюджет, а у предпринимателей появляется дополнительная административная нагрузка и дополнительный ненужный контроль со стороны налоговой в сферах, где больших злоупотреблений просто не может быть в принципе, – говорит глава ассоциации.
На акцию протеста прибыли предприниматели не только из Харькова, но и из Винницы, Каховки, Сум, Житомира, Николаева, других городов. Представители малого и микробизнеса настаивают на том, чтобы включить в повестку Верховной Рады и проголосовать за один из законопроектов – № 5866 или №5866-1, которые отменяют обязательную фискализацию. Установили сцену и колонки, а в руках – флаги с названием своего города, чтобы все понимали, кто откуда, и плакаты: «Президент, выбирай: 5866, 5866-1 или импичмент», «Не ведитесь на предательство. Или 5866, 5866-1, или позор», «Отмените драконовские штрафы, убивающие малый бизнес», «Гетманцев – враг народа», «Ганьба».
Предприниматель Лиля Боцюн говорит, что кассовые аппараты и разрешительные «первичные» документы на товар — это требование к микробизнесу, которое невозможно выполнить.
– У меня товар из Турции, но большую часть продукции беру уже у поставщиков в Украине. У них нет «белых» документов на товар, они не дают первичных накладных. Я хотела бы работать так, как нужно, по закону, но мне кажется, что наше государство пока к этому не готово, – делится предприниматель.
– Я продаю инструменты, запчасти. Нас не устраивает фискализация, мы не хотим ставить кассовые аппараты. Я не хочу нанимать бухгалтера, я его не потяну. Хочу, чтобы Рада отменила обязательное введение кассовых аппаратов для тех, кто на упрощенной системе налогообложения. Я не могу платить арендную плату, наемным работникам, да еще и кассовый аппарат купить. На это нужно тысяч 10–14, еще примерно 400 гривен в месяц стоит его обслуживание, – говорит предприниматель Сергей Цымбал.
Власть не хочет идти на уступки
Требования, по словам главы общественной организации «ФОП разом UA» Алексея Дидула, у митингующих все те же, что и на протяжении трех лет.
– Сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности. Требуем также не расширять фискализацию, дать возможность предпринимателям работать без регистраторов расчетных операций, потому что это дополнительное администрирование, дополнительные финансовые расходы и возможная коррупционная составляющая, – говорит Алексей Дидул.
Он напомним, что осенью прошлого года предприниматели провели четыре акции. На двух последних митингующие просили власть услышать предпринимателей и дать им отсрочку на год, для того, чтобы наработать компромиссный проект, который бы устроил и предпринимателей, и власть.
– К сожалению, Верховная Рада нас не услышала, парламентарии проигнорировали наш проект, несмотря на то что мы собрали 150 подписей за проведение внеочередной сессии, на которой он мог бы быть рассмотрен – «Слуги народа» на нее просто не явились. Это был последний день работы Рады в прошлом году, – рассказывает руководитель общественной организации. – 25 января – первый день работы парламента в этом году. И символично, что предприниматели именно в этот день решили закрыть данный вопрос – встретить депутатов и напомнить им, что проблема осталась, она не решена до сих пор.
Протестующие пытались штурмовать Раду
По словам Алексея Дидула, в Верховной Раде зарегистрированы как минимум семь законопроектов, которые в основном устраивают предпринимателей, поскольку решают большинство проблем ФЛП. Кроме того, на заседании Совета по содействию малому предпринимательству при президенте, который работал в течение год, был наработан проект, который закрывает большинство вопросов.
– От комитета нам присылают ответ, но, к сожалению, законопроект в таком виде не устраивает большинство предпринимателей. Я думаю, что работа должна продолжаться над компромиссным реальным проектом, который позволит сохранить упрощенную систему налогообложения, – говорит Алексей Дидул. – Но ситуация на сегодняшний день такова, что власть не хочет идти на уступки предпринимателям.
Протестующие зажгли фаеры и пытались штурмовать Верховную Раду. Силовики стремились их оттеснить. Начались стычки. Полицейские задержали некоторых протестующих.
Не исключены дальнейшие акции прямого действия
Напомним, с 1 января 2022 года вступил в силу закон об обязательном использовании кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Те, кто от клиентов обналичивается, должны установить кассовый аппарат или программный регистратор расчетных операций.
Закон касается преимущественно предпринимателей третьей группы – продавцов, таксистов, экскурсоводов, парикмахеров и т.д. Все эти расчеты должны быть фискализованы, то есть покупатель должен получить чек. От данного обязательства освободили предпринимателей, работающих в селах.
Закон был принят год назад, но в декабре 2020-го после протестов предпринимателей его действие отсрочили на год. Предусмотренные штрафы – 100% от суммы чека за первое нарушение и 150% за следующие.
Хотя с начала года, когда малый бизнес обязали работать с кассовыми аппаратами, прошло не так много времени, предприниматели уже успели ощутить на себе все «прелести» новации. По словам Александра Чумака, часть ФЛП закрылись. Предприниматели и в дальнейшем будут пытаться добиваться отмены тотальной фискализации.
– Не исключены акции прямого действия, акция неповиновения. Параллельно будет продолжаться работа над проектом, который все же позволит решить проблему, – говорит Алексей Дидул.
О том, как внедряется РРО на Харьковщине, читайте в пятничном номере «Вечернего Харькова».