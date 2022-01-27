В МОЗ рассказали алгоритм действий в случае получения положительного теста на коронавирус.
Оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьмиУместно также сообщить людям, с которыми вы накануне имели контакт, о положительном результате тестирования. К примеру, если работаете в коллективе. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса.
Свяжитесь со своим семейным врачом и следуйте инструкциямНациональная служба здоровья уже подробно объясняла, как можно быть на связи со своим семейным врачом.
Если идете к врачу на прием, обязательно используйте средства индивидуальной защиты, избегайте больших скоплений людей и держите дистанцию. Согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.
Честно рассказывайте врачу о своих симптомах. Говорите правду, не стоит придумывать "дополнительные" симптомы и состояния, ведь на основе обследования врач принимает решение о способе лечения. Если же нет никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме.
Вызывайте скорую только при необходимости неотложной помощиСейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.
Важно, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведённого обследования. Звонить на 103 следует при наличии следующих симптомов и состояний, возникающих у пациентов с COVID-19:
- боли в грудной клетке;
- тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;
- нарушение сознания;
- другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.