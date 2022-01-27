В МОЗ рассказали алгоритм действий в случае получения положительного теста на коронавирус.

Оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми

Свяжитесь со своим семейным врачом и следуйте инструкциям

Вызывайте скорую только при необходимости неотложной помощи

боли в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;

нарушение сознания;

другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.