Под Харьковом незаконно вырубили деревья в лесном хозяйстве.

Как сообщили в пресс-службе суда, руководитель Новобаварской окружной прокуратуры обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с иском к Государственному предприятию «Октябрьское лесное хозяйство» о взыскании в пользу государства ущерба, причиненного вырубкой деревьев в общей сумме более 1,12 млн грн.Согласно официальной информации, экологическая инспекция провела внеплановую проверку, в результате которой выявила 600 незаконно вырубленных деревьев. Свою позицию в прокуратуре подтверждают отсутствием у предприятия каких-либо разрешительных документов на использование лесных ресурсов в пределах кварталов, а также обнаруженными пнями сухостойных и сыроростущих деревьев без клеймования.По оценке властей, ущерб составил более 1,12 млн грн. Направленную претензию Госэкоинспекцией относительно добровольного возмещения ущерба ГП «Октябрьское лесное хозяйство» проигнорировало.«Согласно ч. 4 ст 68 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить ущерб, причиненный ими вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, в порядке и размерах, установленных законодательством Украины», – сообщили в пресс-службе суда.