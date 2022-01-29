До конца года остается 336 дней.

Сегодня во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.В Украине 29 января отмечают День памяти героев Крут, а в 1804 году был открыт Харьковский национальный университет - один из старейших университетов восточной Европы. Кроме того, в Молдове сегодня День работников прокуратуры, в Испании - Праздник святого Валерия Сарагосского, в США - День штата Канзас, День собак-поводырей, Фестиваль ковбойской поэзии, День вольнодумцев, День кукурузных чипсов, День скряги, День гвоздики и День головоломок, а в Непале - День мучеников.Православная церковь 29 января почитает святого апостола Петра. Также этот день называется Петр Полукорм, или Петров день.29 января именины у Ивана, Максима, Петра и Леониллы.