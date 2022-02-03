Стоимость наиболее популярных в Украине продуктов питания за последний год существенно выросла. И это еще не конец – в 2022 году некоторые продукты станут для украинцев настоящей роскошью. Правительству следует предпринять определенные шаги, чтобы спасти обнищавшее население от недоедания, предупреждают эксперты.Уровень жизни падает, а цены растут. В супермаркете люди уже дерутся за продукты с истекающим сроком годности, которые продаются по акционной цене. Такую картину снял очевидец в харьковском супермаркете на Салтовском шоссе. На кадрах видно, как посетители магазина, в основном пенсионеры, окружили тележку с товарами, стоящую посреди торгового зала, разбирая практически просроченные продукты.
– Акция называется «Посреди магазина поставили тачку, народ бьется за просрочку», – авто видео.
Больше всего дорожают популярные дешевые продуктыЦенники в продуктовых магазинах продолжают стремительно меняться в сторону увеличения. Причем больше всего дорожают популярные дешевые продукты. По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, доходы украинцев существенно упали, а посему вырос спрос именно на дешевые продукты, что привело к их подорожанию.
– Чем беднее население, тем меньше оно употребляет дорогих продуктов и больше покупает дешевых, – рассказывает эксперт «Вечернему Харькову». – Возьмем такой пример. В марте пенсия была проиндексирована на 11%, а продуктовая корзина в действительности выросла на 21%. Люди, которые получают социальную помощь, оказались в еще более тяжелом положении. Социальные выплаты привязаны к прожиточному минимуму, который индексировался на прогнозный уровень инфляции – в прошлом году он был на уровне всего 7%. Индексация была разбита на две части – по 3,5%. Если социальные выплаты были проиндексированы за год на 7%, а стоимость социально значимых продуктов питания выросла на 21 %, то понятно, что покупательная способность данной категории граждан упала.
А когда у людей падает покупательная способность, они перестают покупать дорогие продукты и переключаются на дешевые.
– Если посмотреть динамику на 2021-й год, то меньше всего выросла цена на сливочное масло, сыры. При этом дешевые продукты – такие, как подсолнечное масло, например, – подорожали практически на 40%. Это касается и овощей борщового набора. Почему так происходит? Да потому что весь покупательский спрос из дорогих продуктов ушел в дешевые, где был свой спрос. А исходя из рыночных особенностей, если высокий спрос при более-менее стабильном предложении, будет расти цена. Так и получилось: на дешевые продукты цена выросла очень сильно, тогда как дорогие практически не подорожали, – отмечает Олег Пендзин.
Власть обязана поддержать населениеВнедренное правительством государственное регулирование цен практически никак не отразилось на стоимости продуктов, говорит эксперт.
– Государственное регулирование не влияет на цену производителя – под госрегулирование попало только ограничение торговой надбавки. А если у производителя подскочила цена на энергоносители, и чтобы выпечь хлеб, нужен газ, который подорожал в десять, ему это никто не отрегулирует. Естественно, он будет ставить более высокую цену на хлеб, – говорит Олег Пендзин.
Он считает, что власть должна предпринять определенные шаги для облечения жизни малоимущих людей.
– На сегодняшний день украинская власть пытается сдержать рост цен за счет бизнеса: ограничила торговую надбавку, снизила доходы ритейла, обязала частные компании продавать 20% добытого газа по бизнесовым ценам на специализированных аукционах, – перечисляет Олег Пендзин. – Когда мы говорим о более активном вмешательстве в ситуацию с ценорегулированием, наверное, стоит подумать о том, чтобы найти средства в бюджете 2022 года в размере 60–70 миллиардов гривен и ввести продуктовые субсидии для малообеспеченных. Это будет абсолютно реальным шагом для облегчения судьбы людей, которые не имеют возможности покупать продукты питания в полном объеме.
Рост цен вызван правительственным увеличением тарифовТенденция к удорожанию продуктов питания будет продолжаться. Как отметила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало, рост цен вызван прежде всего правительственным увеличением с января 2021 года тарифов на электроэнергию – из-за отмены льготного тарифа (+36,6%); водоснабжение (+10,9%) и водоотвод (+17,3%). Также на увеличение стоимости продуктов повлияло подорожание энергоносителей, аренды помещений и коммунальных услуг в целом; рост уровня заработной платы работников; транспортных расходов, в частности, бензина А-95.
– Повышение затрат на указанные направления вынудило производителей увеличить стоимость пищевой продукции. Следовательно, индекс инфляции на потребительском рынке Украины в 2021 году вырос вдвое – до 10%, – сообщила специалист.
И эта тенденция, по прогнозам экспертов, будет только усиливаться. Согласно прогнозу Института аграрной экономики, статистика за последний год покажется шуткой по сравнению с дальнейшим удорожанием продовольственных товаров. Уже в первом квартале 2022-го супермаркеты удивят покупателей новыми ценниками. И этот сюрприз будет не из приятных.
Борщ становится деликатесомДаже овощи для приготовления борща скоро станут украинцам не по карману.
– По состоянию на сегодняшний день, цена борщового набора более чем на 100% выше, чем его стоимость в январе 2021-го, – говорит Инна Сало.
Так, морковь прибавила в цене 11%, стоимость репчатого лука выросла на 26%, а капусты – и вовсе на 54%. И только картофель подорожал всего на 1%.
Однако дальнейшего роста цен на картошку тоже не избежать. По словам руководителя проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александра Хорева, аграрии в прошлом году собрали неплохой урожай картофеля, поэтому стоимость корнеплода пока остается низкой. Во-первых, потому что на рынке хватает предложения. А во-вторых, потому что качество картофеля оставляет желать лучшего. Из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году картофель начал портиться еще на поле. Аграрии пытаются некондиционный товар продать как можно скорее, и из-за этого до сих пор не выставляли за него высокую цену.
В то же время, немало испорченного овоща попало и в хранилища, куда его закладывали для длительного хранения. Скоро начнут продавать картофель из этих хранилищ. И если окажется, что он тоже не лучшего качества, то цены на действительно качественный продукт взлетят до небес.
– Именно рост доли некачественной продукции, которую также отправляли в хранилища, может привести к росту цен на внутреннем рынке, – поясняет Александр Хорев.
Свежие огурцы будут недоступныКак объяснил Олег Пендзин, к зимнему удорожанию борщового набора привела нехватка овощехранилищ. Из-за этого поставки овощей на внутренний рынок Украины уменьшаются, что провоцирует их удорожание.
– Большой объем таких овощей производится в домашних домохозяйствах. И для их хранения в Украине катастрофически не хватает хранилищ. Так что даже при достаточно большом урожае Украина сталкивается со значительным сокращением поставок продукции местного производства. Это отражается на ценовой динамике, – отмечает эксперт.
Кстати, цены на тепличные овощи в Украине тоже могут резко подняться. Причем уже в зимне-весенний период 2022 года.
– Ценовой скачок предполагается очень ощутимым. Настолько, что для большого числа украинских потребителей свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны, – отмечает Инна Сало.
По расчетам Института аграрной экономики, в первом квартале 2022 года ожидается дальнейшее повышение цен на 15–25% по сравнению с ценами на начало нынешнего года – в зависимости от вида овощей.
Хлеб тоже существенно подорожаетСогласно прогнозу Института аграрной экономики, в первом полугодии 2022 года сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса – говядину, свинину и птицу. Цены вырастут, как минимум, на 15–20%.
С начала прошлого года стоимость свинины увеличилась на 7%. А вот за сало украинцы сейчас вынуждены платить на 20% больше, чем зимой 2021 года. Дорогим удовольствием стало и мясо птицы. За год оно успело подорожать более чем на четверть.
Подорожает также хлеб.
– По состоянию на январь 2022 года средняя цена килограмм хлеба составляет 30,65 гривны, что превышает показатели января прошлого года на 23%. В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5–7% до 15– 20%. С учетом инфляционного фактора это приведет к дальнейшему подорожанию на 10–25%, – отметили в институте.
Продолжат расти в цене крупы. Гречневая в начале января 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года подорожала на 27,6% – до 47,77 грн/кг, ячневая – до 15,80 грн/кг (+21,7%), пшенная – до 18,42 грн/кг (+5,2%).
– Эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, – говорит Инна Сало.
А стремительный рост стоимости подсолнечного масла в 2021 году составил 85%, достигнув в начале января 2022 года отметки в 61,5 грн/л.
– Ожидается его дальнейшее удорожание к августу 2022 года примерно на 20% – до 75 грн/л, – спрогнозировали в институте.