Стоимость наиболее популярных в Украине продуктов питания за последний год существенно выросла. И это еще не конец – в 2022 году некоторые продукты станут для украинцев настоящей роскошью. Правительству следует предпринять определенные шаги, чтобы спасти обнищавшее население от недоедания, предупреждают эксперты.

Больше всего дорожают популярные дешевые продукты

Власть обязана поддержать население

Рост цен вызван правительственным увеличением тарифов

Борщ становится деликатесом

Свежие огурцы будут недоступны

Хлеб тоже существенно подорожает

Треть доходов уходит на еду

Уровень жизни падает, а цены растут. В супермаркете люди уже дерутся за продукты с истекающим сроком годности, которые продаются по акционной цене. Такую картину снял очевидец в харьковском супермаркете на Салтовском шоссе. На кадрах видно, как посетители магазина, в основном пенсионеры, окружили тележку с товарами, стоящую посреди торгового зала, разбирая практически просроченные продукты.– Акция называется «Посреди магазина поставили тачку, народ бьется за просрочку», – авто видео.Ценники в продуктовых магазинах продолжают стремительно меняться в сторону увеличения. Причем больше всего дорожают популярные дешевые продукты. По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, доходы украинцев существенно упали, а посему вырос спрос именно на дешевые продукты, что привело к их подорожанию.– Чем беднее население, тем меньше оно употребляет дорогих продуктов и больше покупает дешевых, – рассказывает эксперт «Вечернему Харькову». – Возьмем такой пример. В марте пенсия была проиндексирована на 11%, а продуктовая корзина в действительности выросла на 21%. Люди, которые получают социальную помощь, оказались в еще более тяжелом положении. Социальные выплаты привязаны к прожиточному минимуму, который индексировался на прогнозный уровень инфляции – в прошлом году он был на уровне всего 7%. Индексация была разбита на две части – по 3,5%. Если социальные выплаты были проиндексированы за год на 7%, а стоимость социально значимых продуктов питания выросла на 21 %, то понятно, что покупательная способность данной категории граждан упала.А когда у людей падает покупательная способность, они перестают покупать дорогие продукты и переключаются на дешевые.– Если посмотреть динамику на 2021-й год, то меньше всего выросла цена на сливочное масло, сыры. При этом дешевые продукты – такие, как подсолнечное масло, например, – подорожали практически на 40%. Это касается и овощей борщового набора. Почему так происходит? Да потому что весь покупательский спрос из дорогих продуктов ушел в дешевые, где был свой спрос. А исходя из рыночных особенностей, если высокий спрос при более-менее стабильном предложении, будет расти цена. Так и получилось: на дешевые продукты цена выросла очень сильно, тогда как дорогие практически не подорожали, – отмечает Олег Пендзин.Внедренное правительством государственное регулирование цен практически никак не отразилось на стоимости продуктов, говорит эксперт.– Государственное регулирование не влияет на цену производителя – под госрегулирование попало только ограничение торговой надбавки. А если у производителя подскочила цена на энергоносители, и чтобы выпечь хлеб, нужен газ, который подорожал в десять, ему это никто не отрегулирует. Естественно, он будет ставить более высокую цену на хлеб, – говорит Олег Пендзин.Он считает, что власть должна предпринять определенные шаги для облечения жизни малоимущих людей.– На сегодняшний день украинская власть пытается сдержать рост цен за счет бизнеса: ограничила торговую надбавку, снизила доходы ритейла, обязала частные компании продавать 20% добытого газа по бизнесовым ценам на специализированных аукционах, – перечисляет Олег Пендзин. – Когда мы говорим о более активном вмешательстве в ситуацию с ценорегулированием, наверное, стоит подумать о том, чтобы найти средства в бюджете 2022 года в размере 60–70 миллиардов гривен и ввести продуктовые субсидии для малообеспеченных. Это будет абсолютно реальным шагом для облегчения судьбы людей, которые не имеют возможности покупать продукты питания в полном объеме.Тенденция к удорожанию продуктов питания будет продолжаться. Как отметила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало, рост цен вызван прежде всего правительственным увеличением с января 2021 года тарифов на электроэнергию – из-за отмены льготного тарифа (+36,6%); водоснабжение (+10,9%) и водоотвод (+17,3%). Также на увеличение стоимости продуктов повлияло подорожание энергоносителей, аренды помещений и коммунальных услуг в целом; рост уровня заработной платы работников; транспортных расходов, в частности, бензина А-95.– Повышение затрат на указанные направления вынудило производителей увеличить стоимость пищевой продукции. Следовательно, индекс инфляции на потребительском рынке Украины в 2021 году вырос вдвое – до 10%, – сообщила специалист.И эта тенденция, по прогнозам экспертов, будет только усиливаться. Согласно прогнозу Института аграрной экономики, статистика за последний год покажется шуткой по сравнению с дальнейшим удорожанием продовольственных товаров. Уже в первом квартале 2022-го супермаркеты удивят покупателей новыми ценниками. И этот сюрприз будет не из приятных.Даже овощи для приготовления борща скоро станут украинцам не по карману.– По состоянию на сегодняшний день, цена борщового набора более чем на 100% выше, чем его стоимость в январе 2021-го, – говорит Инна Сало.Так, морковь прибавила в цене 11%, стоимость репчатого лука выросла на 26%, а капусты – и вовсе на 54%. И только картофель подорожал всего на 1%.Однако дальнейшего роста цен на картошку тоже не избежать. По словам руководителя проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александра Хорева, аграрии в прошлом году собрали неплохой урожай картофеля, поэтому стоимость корнеплода пока остается низкой. Во-первых, потому что на рынке хватает предложения. А во-вторых, потому что качество картофеля оставляет желать лучшего. Из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году картофель начал портиться еще на поле. Аграрии пытаются некондиционный товар продать как можно скорее, и из-за этого до сих пор не выставляли за него высокую цену.В то же время, немало испорченного овоща попало и в хранилища, куда его закладывали для длительного хранения. Скоро начнут продавать картофель из этих хранилищ. И если окажется, что он тоже не лучшего качества, то цены на действительно качественный продукт взлетят до небес.– Именно рост доли некачественной продукции, которую также отправляли в хранилища, может привести к росту цен на внутреннем рынке, – поясняет Александр Хорев.Как объяснил Олег Пендзин, к зимнему удорожанию борщового набора привела нехватка овощехранилищ. Из-за этого поставки овощей на внутренний рынок Украины уменьшаются, что провоцирует их удорожание.– Большой объем таких овощей производится в домашних домохозяйствах. И для их хранения в Украине катастрофически не хватает хранилищ. Так что даже при достаточно большом урожае Украина сталкивается со значительным сокращением поставок продукции местного производства. Это отражается на ценовой динамике, – отмечает эксперт.Кстати, цены на тепличные овощи в Украине тоже могут резко подняться. Причем уже в зимне-весенний период 2022 года.– Ценовой скачок предполагается очень ощутимым. Настолько, что для большого числа украинских потребителей свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны, – отмечает Инна Сало.По расчетам Института аграрной экономики, в первом квартале 2022 года ожидается дальнейшее повышение цен на 15–25% по сравнению с ценами на начало нынешнего года – в зависимости от вида овощей.Согласно прогнозу Института аграрной экономики, в первом полугодии 2022 года сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса – говядину, свинину и птицу. Цены вырастут, как минимум, на 15–20%.С начала прошлого года стоимость свинины увеличилась на 7%. А вот за сало украинцы сейчас вынуждены платить на 20% больше, чем зимой 2021 года. Дорогим удовольствием стало и мясо птицы. За год оно успело подорожать более чем на четверть.Подорожает также хлеб.– По состоянию на январь 2022 года средняя цена килограмм хлеба составляет 30,65 гривны, что превышает показатели января прошлого года на 23%. В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5–7% до 15– 20%. С учетом инфляционного фактора это приведет к дальнейшему подорожанию на 10–25%, – отметили в институте.Продолжат расти в цене крупы. Гречневая в начале января 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года подорожала на 27,6% – до 47,77 грн/кг, ячневая – до 15,80 грн/кг (+21,7%), пшенная – до 18,42 грн/кг (+5,2%).– Эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, – говорит Инна Сало.А стремительный рост стоимости подсолнечного масла в 2021 году составил 85%, достигнув в начале января 2022 года отметки в 61,5 грн/л.– Ожидается его дальнейшее удорожание к августу 2022 года примерно на 20% – до 75 грн/л, – спрогнозировали в институте.Украинцы тратят 36% зарплаты на продукты. Более высокие показатели в Европе лишь в РФ – 45,6%, Беларуси – 42,6% и Молдове – 41,7%. У граждан развитых европейских стран на еду уходит в разы меньше. Меньше всего тратят на продовольствие жители Великобритании (6,6%) и Ирландии (7,3%). Чуть больше платят немцы (8,9%) и люксембуржцы (9,4%). Всего 10% заработной платы тратят на еду жители Нидерландов. Вслед за ними в рейтинге идут бельгийцы (10,9%), испанцы (11,8%), французы (12,5%) и португальцы (13,6%).