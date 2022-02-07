Эксклюзивные концерты, оригинальные музыкальные коллаборации, неординарные артисты – с конца марта до конца апреля 2022 года KharkivMusicFest в пятый раз подарит харьковчанам и гостям города удивительный праздник музыки.Как отметил президент фестиваля KharkivMusicFest Сергей Политучий, сегодня Харьков, как, впрочем, и вся Украина, нуждается в правильном позиционировании на международной арене. Поэтому Харькову нужен и важен KharkivMusicFest как средство этого позиционирования в культурном мировом пространстве.
– Фестиваль KharkivMusicFest должен стать визитной карточкой города. Музыканты, которые будут приезжать в Харьков на фестиваль впервые, увидят, что здесь уважают культурное наследие, разделяют общемировые ценности, как в Зальцбурге или Вене любят классическую музыку. И это свое видение они понесут дальше, – говорит он.
Маэстро с мировым именем, ранее не дававшие концертов в Украине, беспрецедентные музыкальные проекты альтернативной программы, образовательные лекции и мастер-классы, всеукраинский конкурс молодых композиторов – все это выгодно отличает фестиваль среди других подобных мероприятий и превращает Харьков в поистине культурную столицу Украины.
– Программа KharkivMusicFest-2022 — это наш первый шаг к реализации новой концепции фестиваля. Мы хотим совмещать традицию и инновацию, что-то уже известное, с чем следует познакомиться, украинское и зарубежное. В нашей программе запланированы концерты с известными музыкантами Украины и Западной Европы, — рассказывает арт-директор KharkivMusicFest Виталий Алексеенок. – Будут разные составы артистов – от сольного фортепианного концерта до оркестра с солистами, будут интересные и нестандартные мероприятия альтернативной программы.
KharkivMusicFest — это не только концерты с участием звезд классической музыки мирового уровня, но и масштабная программа внеконцертных проектов и мероприятий, отмечает PR-директор фестиваля Ирина Пелипко.
– Традиционные для фестиваля форматы лекций и мастер-классов будут проходить и на пятом KharkivMusicFest. Музыкальный лекторий для настоящих меломанов, конкурс молодых композиторов и выступление детского симфонического оркестра, интерактивные концерты для детей, раскрашенные пианино в разных уголках города в свободном доступе для всех желающих — каждый найдет что-нибудь интересное в течение нескольких весенних фестивальных недель, – обещает она.
Чем фестиваль порадует в марте26 марта впервые в Украине даст свой сольный концерт всемирно известный пианист из Франции Люка Дебарг — победитель и обладатель специального приза XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, известный своим извилистым творческим путем, стремительным выходом на большую сцену и бурным развитием музыкальной карьеры. Сегодня Дебарг выступает в самых престижных залах мира, сотрудничает с известными оркестрами и дирижерами. Ему присуща личностная интерпретация исполняемых произведений, эмоциональная спонтанность, импровизационная энергия — это всегда вызывает бурный отклик публики.
29 марта состоится концерт Фестивального оркестра KharkivMusicFest, солисты — Люка Дебарг (фортепиано, Франция), Александр Кастро-Бальби (виолончель, Франция), Давид Кастро-Бальби (скрипка, Франция); дирижер — Виталий Алексеенок (Германия), главный дирижер оркестра Мюнхенского университета, артистический директор KharkivMusicFest.
Братья Давид и Александр Кастро-Бальби принадлежат известной музыкальной династии. Давид – победитель конкурса Young Artist в Колорадо (США) и Международный конкурс юных скрипачей им. Луи Шпора в Веймаре (Германия). Александр – обладатель II премии конкурса Франца Шуберта в Австрии, I премии конкурса Lødz в Польше, II премии конкурса Villa de Llanes в Испании и многих других наград. Давид Кастро-Бальби является приглашенным артистом Веймарской государственной капеллы. Играет на скрипке Джованни Батисты Гваданини (1690 год), которая раньше принадлежала маэстро Луи Шпору.
Александр — солист оркестра Веймарского оперного театра. Играет на виолончели итальянского мастера конца XVIII ст.
Чем удивит в апреле9 апреля украинская часть программы представлена концертом «Метаморфозы» Национального камерного ансамбля «Киевские солисты». Высокий профессионализм артистов Национального камерного ансамбля «Киевские солисты» в сочетании с присущим украинской музыкальной культуре авангардизмом покорял мировую публику в таких известных залах как Люксембургский дворец и «ЮНЕСКО» в Париже, Комиш Опер в Берлине, Радио Культурхауз в Вене, «Эспланада» в Сингапуре
Концерт «Метаморфозы» состоится под руководством британского дирижера Гарри Огга. Молодой талантливый артист активно гастролирует и развивает карьеру. Он является победителем и стипендиатом многих европейских конкурсов, обладателем 2-й премии конкурса дирижеров Симфонического оркестра Лейпцигского радио, финалистом конкурса Донателли Флик в Лондоне, конкурса дирижеров им. Густава Малера в Бамберге и других.
В его послужном списке работа с Лондонским симфоническим оркестром, Гюрцених-оркестром Кёльн, Оркестром Западногерманского Радио (SWR), Бергенским, Градец-Краловским и Северочешским филармоническими оркестрами, в Национальном театре Мангейма, Кельнской опере, Валлийской национальной опере, на музыкальном фестивале Aujols.
11 апреля всех ценителей камерной музыки ожидает концерт фортепианного квинтета. В составе: лауреатка многочисленных международных конкурсов скрипачей, преподавательница Королевской консерватории в Антверпене Алиса Маргулис (Бельгия), артист группы первых скрипок в Дюссельдорфском симфоническом оркестре и руководитель Одесского скрипичного конкурса Андрей Мурза (Германия), Кристиан Атанасіу (альт, США/Германия), солистка оркестра Королевского театра в Мадриде Наталья Маргулис (виолончель, Испания).
17 апреля харьковчане смогут насладиться барочной музыкой в ее исторически корректном исполнении, а также в уникальны современных интерпретациях. Подарит такую возможность концерт квартета Quartetto Lichnowsky (Италия) с солистом Нильсом Вандерером (Германия).
Квартет Лихновского (Quartetto Lichnowsky) создан в 2018 году и назван в честь австрийского принца Карла Алоиза Лихновского — музыканта, композитора и мецената, друга Моцарта и Бетховена. Своим творчеством музыканты стремятся возрождать интерес к музыке барокко и классицизма. Квартет сотрудничает с национальными и международными ансамблями и фестивалями в стиле барокко, такими как Freiburger Barockorchester (Фрайбург), Art-Offertorium (Киев), The Da Camera Society (Лос-Анджелес), Хьюстонский фестиваль старинной музыки и другими.
Солист этого концерта немецкий оперный певец Нильс Вандерер — восходящая звезда, один из ведущих молодых контратеноров современности, победитель Международного конкурса Asia Singing Competition, обладатель Первой премии и приза зрительских симпатий вокального конкурса Händelwettbewerbs в Карлсруе. Он регулярно выступает в качестве солиста с такими оркестрами, как Le concert des Nations (Каталония), La follia (Аугсбург), Lautencompagney (Берлин), Baroque Orchestra (Карлсруэ), Staatskapelle (Веймар), сотрудничает с Парижской филармонией, Teatro Massimo в Палермо, лондонскими Wigmore Hall. В настоящее время талантливый оперный певец пробует себя как постановщик и хореограф. Яркий образ и некая эксцентричность придают интерес к его личности и творчеству.
29 апреля состоится самый масштабный концерт фестиваля, который завершит основную программу — выступление Молодежного оркестра Южной Германии Landesjugendorchester, дирижер Йоханнес Клумпп.
Государственный молодежный оркестр земли Баден-Вюртемберг существует с 1972 года и насчитывает около 300 музыкантов. В состав оркестра после прослушивания принимаются самые талантливые молодые исполнители со всего региона. Многие бывшие его участники сегодня занимают должности в ведущих оркестрах и музыкальных академиях. В 2013 году оркестр открывал официальную церемонию Дня германского единства в Штутгарте. География выступлений Молодежного оркестра охватывает более 80 концертных площадок, включая Германию, Испанию, Италию, Англию, Россию, Эквадор, Францию и другие страны. Йоханнес Клумпп — главный дирижер Камерного оркестра Фолькванг Эссена и художественный руководитель Музыкального фестиваля Саксония-Анхальт.