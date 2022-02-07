Эксклюзивные концерты, оригинальные музыкальные коллаборации, неординарные артисты – с конца марта до конца апреля 2022 года KharkivMusicFest в пятый раз подарит харьковчанам и гостям города удивительный праздник музыки.

Чем фестиваль порадует в марте

Чем удивит в апреле

Как отметил президент фестиваля KharkivMusicFest Сергей Политучий, сегодня Харьков, как, впрочем, и вся Украина, нуждается в правильном позиционировании на международной арене. Поэтому Харькову нужен и важен KharkivMusicFest как средство этого позиционирования в культурном мировом пространстве.– Фестиваль KharkivMusicFest должен стать визитной карточкой города. Музыканты, которые будут приезжать в Харьков на фестиваль впервые, увидят, что здесь уважают культурное наследие, разделяют общемировые ценности, как в Зальцбурге или Вене любят классическую музыку. И это свое видение они понесут дальше, – говорит он.Маэстро с мировым именем, ранее не дававшие концертов в Украине, беспрецедентные музыкальные проекты альтернативной программы, образовательные лекции и мастер-классы, всеукраинский конкурс молодых композиторов – все это выгодно отличает фестиваль среди других подобных мероприятий и превращает Харьков в поистине культурную столицу Украины.– Программа KharkivMusicFest-2022 — это наш первый шаг к реализации новой концепции фестиваля. Мы хотим совмещать традицию и инновацию, что-то уже известное, с чем следует познакомиться, украинское и зарубежное. В нашей программе запланированы концерты с известными музыкантами Украины и Западной Европы, — рассказывает арт-директор KharkivMusicFest Виталий Алексеенок. – Будут разные составы артистов – от сольного фортепианного концерта до оркестра с солистами, будут интересные и нестандартные мероприятия альтернативной программы.KharkivMusicFest — это не только концерты с участием звезд классической музыки мирового уровня, но и масштабная программа внеконцертных проектов и мероприятий, отмечает PR-директор фестиваля Ирина Пелипко.– Традиционные для фестиваля форматы лекций и мастер-классов будут проходить и на пятом KharkivMusicFest. Музыкальный лекторий для настоящих меломанов, конкурс молодых композиторов и выступление детского симфонического оркестра, интерактивные концерты для детей, раскрашенные пианино в разных уголках города в свободном доступе для всех желающих — каждый найдет что-нибудь интересное в течение нескольких весенних фестивальных недель, – обещает она.впервые в Украине даст свой сольный концерт всемирно известный пианист из Франции Люка Дебарг — победитель и обладатель специального приза XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, известный своим извилистым творческим путем, стремительным выходом на большую сцену и бурным развитием музыкальной карьеры. Сегодня Дебарг выступает в самых престижных залах мира, сотрудничает с известными оркестрами и дирижерами. Ему присуща личностная интерпретация исполняемых произведений, эмоциональная спонтанность, импровизационная энергия — это всегда вызывает бурный отклик публики.состоится концерт Фестивального оркестра KharkivMusicFest, солисты — Люка Дебарг (фортепиано, Франция), Александр Кастро-Бальби (виолончель, Франция), Давид Кастро-Бальби (скрипка, Франция); дирижер — Виталий Алексеенок (Германия), главный дирижер оркестра Мюнхенского университета, артистический директор KharkivMusicFest.Братья Давид и Александр Кастро-Бальби принадлежат известной музыкальной династии. Давид – победитель конкурса Young Artist в Колорадо (США) и Международный конкурс юных скрипачей им. Луи Шпора в Веймаре (Германия). Александр – обладатель II премии конкурса Франца Шуберта в Австрии, I премии конкурса Lødz в Польше, II премии конкурса Villa de Llanes в Испании и многих других наград. Давид Кастро-Бальби является приглашенным артистом Веймарской государственной капеллы. Играет на скрипке Джованни Батисты Гваданини (1690 год), которая раньше принадлежала маэстро Луи Шпору.Александр — солист оркестра Веймарского оперного театра. Играет на виолончели итальянского мастера конца XVIII ст.украинская часть программы представлена концертом «Метаморфозы» Национального камерного ансамбля «Киевские солисты». Высокий профессионализм артистов Национального камерного ансамбля «Киевские солисты» в сочетании с присущим украинской музыкальной культуре авангардизмом покорял мировую публику в таких известных залах как Люксембургский дворец и «ЮНЕСКО» в Париже, Комиш Опер в Берлине, Радио Культурхауз в Вене, «Эспланада» в СингапуреКонцерт «Метаморфозы» состоится под руководством британского дирижера Гарри Огга. Молодой талантливый артист активно гастролирует и развивает карьеру. Он является победителем и стипендиатом многих европейских конкурсов, обладателем 2-й премии конкурса дирижеров Симфонического оркестра Лейпцигского радио, финалистом конкурса Донателли Флик в Лондоне, конкурса дирижеров им. Густава Малера в Бамберге и других.В его послужном списке работа с Лондонским симфоническим оркестром, Гюрцених-оркестром Кёльн, Оркестром Западногерманского Радио (SWR), Бергенским, Градец-Краловским и Северочешским филармоническими оркестрами, в Национальном театре Мангейма, Кельнской опере, Валлийской национальной опере, на музыкальном фестивале Aujols.всех ценителей камерной музыки ожидает концерт фортепианного квинтета. В составе: лауреатка многочисленных международных конкурсов скрипачей, преподавательница Королевской консерватории в Антверпене Алиса Маргулис (Бельгия), артист группы первых скрипок в Дюссельдорфском симфоническом оркестре и руководитель Одесского скрипичного конкурса Андрей Мурза (Германия), Кристиан Атанасіу (альт, США/Германия), солистка оркестра Королевского театра в Мадриде Наталья Маргулис (виолончель, Испания).харьковчане смогут насладиться барочной музыкой в ее исторически корректном исполнении, а также в уникальны современных интерпретациях. Подарит такую возможность концерт квартета Quartetto Lichnowsky (Италия) с солистом Нильсом Вандерером (Германия).Квартет Лихновского (Quartetto Lichnowsky) создан в 2018 году и назван в честь австрийского принца Карла Алоиза Лихновского — музыканта, композитора и мецената, друга Моцарта и Бетховена. Своим творчеством музыканты стремятся возрождать интерес к музыке барокко и классицизма. Квартет сотрудничает с национальными и международными ансамблями и фестивалями в стиле барокко, такими как Freiburger Barockorchester (Фрайбург), Art-Offertorium (Киев), The Da Camera Society (Лос-Анджелес), Хьюстонский фестиваль старинной музыки и другими.Солист этого концерта немецкий оперный певец Нильс Вандерер — восходящая звезда, один из ведущих молодых контратеноров современности, победитель Международного конкурса Asia Singing Competition, обладатель Первой премии и приза зрительских симпатий вокального конкурса Händelwettbewerbs в Карлсруе. Он регулярно выступает в качестве солиста с такими оркестрами, как Le concert des Nations (Каталония), La follia (Аугсбург), Lautencompagney (Берлин), Baroque Orchestra (Карлсруэ), Staatskapelle (Веймар), сотрудничает с Парижской филармонией, Teatro Massimo в Палермо, лондонскими Wigmore Hall. В настоящее время талантливый оперный певец пробует себя как постановщик и хореограф. Яркий образ и некая эксцентричность придают интерес к его личности и творчеству.29 апреля состоится самый масштабный концерт фестиваля, который завершит основную программу — выступление Молодежного оркестра Южной Германии Landesjugendorchester, дирижер Йоханнес Клумпп.Государственный молодежный оркестр земли Баден-Вюртемберг существует с 1972 года и насчитывает около 300 музыкантов. В состав оркестра после прослушивания принимаются самые талантливые молодые исполнители со всего региона. Многие бывшие его участники сегодня занимают должности в ведущих оркестрах и музыкальных академиях. В 2013 году оркестр открывал официальную церемонию Дня германского единства в Штутгарте. География выступлений Молодежного оркестра охватывает более 80 концертных площадок, включая Германию, Испанию, Италию, Англию, Россию, Эквадор, Францию и другие страны. Йоханнес Клумпп — главный дирижер Камерного оркестра Фолькванг Эссена и художественный руководитель Музыкального фестиваля Саксония-Анхальт.