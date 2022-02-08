Банки иногда могут блокировать платежи клиентов, требуя дополнительных документов по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга. Что же это за система и как она работает? В каких случаях банки могут блокировать операции клиентов?

Что такое финмониторинг

Об операции информируют Госфинмониторинг

Как работает первичный мониторинг

Какие документы могут требовать

Кому и почему могут отказать в проведении операций

клиент или его представитель не может внятно объяснить, чем он занимается (в чем заключается его деловая деятельность);

у клиента большое количество счетов или карточек, но необходимости в них он не имеет;

с клиентом невозможно связаться по указанному им адресу, телефону или e-mail;

клиент нервничает без причины, ведет себя нетипично;

клиент проявляет необычную заинтересованность внутренними правилами и документами банка;

клиент отменяет сделку, когда банк запрашивает у него документы, разъяснения, или же просит срочно провести ее и при этом нервничает, или предлагает работникам банка деньги или подарки за проведение необычной или подозрительной операции;

клиент желает обслуживаться только у одного конкретного банковского работника;

финансовые операции клиента не соответствуют его возрасту, профессии или доходам;

клиент не знает о финансовых операциях по собственному счету и не может их объяснить;

клиент необычно или слишком оправдывается либо объясняет свою финансовую операцию, подчеркивая, что он не связан с незаконной деятельностью.

получение денег от религиозной или благотворительной организации и их использование в виде перевода или приобретение активов вскоре после получения;

проведение нескольких операций в течение дня в одном отделении банка, но с попыткой обслуживаться в разных сотрудников;

внесение предоплаты по внешнеэкономическим договорам в случае, когда у плательщика уже есть долги по ранее заключенным договорам с иностранными компаниями;

регулярное получение или перевод средств без открытия счета в банке;

денежный перевод, когда кажется, что отправитель не знает получателя или получатель не знает отправителя;переводы, направляемые для выплаты в отделения, расположенные очень близко к границам со странами с повышенной угрозой терроризма;

ситуации, когда государственные средства являются основным источником поступлений на счета неприбыльных организаций;

получение физическим лицом на свой счет денег в виде кредита на сумму, превышающую финансовые возможности человека вернуть такой кредит;

проведение платежей без четкой и понятной цели;

регулярное предоставление или получение займов от фирм, которые не относятся к одной бизнес-группы компаний.

Бывают случаи, когда банк признает ту или иную финансовую операцию подозрительной, разъясняют в Министерстве финансов. Законодательно установленные правила финмониторинга требуют от банков дополнительно анализировать такие операции, чтобы противодействовать возможному отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем.– Чтобы реже попадать под прицел финмониторинга, надо ориентироваться в том, как работает система финансового мониторинга и какие требования она предъявляет к субъектам хозяйствования и обычным гражданам, – отмечают в Минфине.Финансовый мониторинг – это государственная система противодействия отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. То есть это проверка субъектами первичного финансового мониторинга (банками, ломбардами, кредитными союзами, страховыми компаниями, адвокатами, нотариусами, риелторами, бухгалтерами, аудиторами, налоговыми консультантами, организаторами азартных игр) того, законна ли финансовая операция.Цель таких проверок – найти сомнительные переводы средств и выявить неплательщиков налогов, а также не допустить отмывания денег и финансирования терроризма.Под прицел субъектов первичного финансового мониторинга попадают операции клиентов, которые являются сложными, необычно большими или проведенными необычным способом. Или же операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны информировать Госфинмониторинг обо всех операциях больше 400 тысяч гривен (до апреля 2021 года действовал соответствующий порог 150 тысяч грн).Если физическое лицо или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тысяч.Субъектам первичного финансового мониторинга запрещено раскрывать подробности процедур финансового мониторинга, чтобы клиенты не могли под них подстроиться.Клиент может проводить любые операции, но субъект первичного финансового мониторинга не должен пропустить сомнительные операции, операции, связанные с торговлей наркотиками, терроризмом, криминалом и не допустить операции там, где он не понимает источник происхождения средств.Субъект первичного финансового мониторинга должен знать своего клиента. Обычно субъект первичного финансового мониторинга всегда предлагает клиенту заполнить анкету, в которой указываются источники дохода и происхождение средств.Если субъект первичного финансового мониторинга выявит подозрительную операцию, он ее останавливает и сообщает об этом Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня. Затем Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на семь дней и сообщает правоохранительные органы. Далее идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости у клиента могут потребовать дополнительные документы. В течение 30 дней должно быть принято решение или о продлении блокировки, или о возможности совершения сделки.Если операция клиента признается подозрительной, от него могут потребовать документы, которые помогут ответить на два вопроса. Первый: кто делает платеж и в чью пользу. Это необходимо, чтобы исключить операции в пользу террористов и лиц, находящихся под санкциями. В качестве подтверждения могут требовать паспорта, идентификационные коды, другие документы.Второй вопрос – это суть операции. Нужно понять, за что перечисляются деньги. Субъект первичного финансового мониторинга должен убедиться, что это не легализация, не коррупция либо не обналичивание средств.Национальный банк определил перечень критериев, операции или действия клиентов следует считать подозрительной. Подробный перечень таких критериев приведен в приложении 20 к Постановлению НБУ № 65 от 19.05.20 г. В частности, по мнению НБУ, подозрительным поведением клиента будет считаться следующее:Банк имеет основания полагать сделку подозрительной, если это будет:Обо всех подозрительных финансовых операциях или деятельность банки должны сообщать Государственную службу финансового мониторинга, а информацию о таких операций вносить в реестр финопераций и реестра сообщений о подозрительной финансовой деятельности.Кроме того, если операции, поведение или деятельность клиента вызывают подозрение, то отношения с ним могут быть признаны высоко рисковыми и будут подлежать дополнительному мониторинга и проверкам. Банк также может отказать в проведении подозрительных операций или остановить их.