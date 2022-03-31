В Харьковской области власти Изюма покинули город.Как стало известно изданию Вечерний Харьков, руководство города Изюм покинуло город и больше не выполняют свои должностные обязанности. Такое в мэрии оправдывают невозможностью работать в пределах города из-за его блокады российскими военными, отсутствия связи и роботы коллаборантов.
По словам представителей выехавших из города властей, сотрудники мэрии якобы остаются в районе.
Напомним, что ранее 34 тысячи харьковчан остались без газа в результате обстрела газопровода на Северной Салтовке.