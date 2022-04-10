Несмотря на регулярные обстрелы города, «Харьковские тепловые сети» возобновили услугу по горячему водоснабжению в 3353 жилых дома.

Как сообщили на предприятии, коммунальщики, совместно с подрядными организациями, ежедневно производят ремонтные работы по всему городу. В зависимости от объемов повреждений они заменяют трубопроводы и ликвидируют дефекты, а также развоздушивают системы отопления и подключают к услугам дома.Кроме того, «Тепловые сети» постоянно контролируют выполнение заявок потребителей, поступающих в службу «15-62». На сегодня, 10 апреля, удалось закрыть 317 таких заявок.